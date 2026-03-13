Le gouvernement du Canada appuie des organismes artistiques et culturels au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annoncera vendredi un financement à l'appui des arts et de la culture dans l'ensemble du Yukon.

Le ministre Miller sera accompagné de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 13 mars 2026

HEURE :

13 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le vendredi 13 mars. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]