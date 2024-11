/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE #LaProchaineEstEncoreEnVie/

SAINT-LAMBERT, QC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) invite les représentant•es des médias au lancement officiel de sa campagne #LaProchaineEstEncoreEnVie, le 25 novembre prochain dès 17h au Centre Jean-Guy Dupré à La Prairie.

Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, nous souhaitons mettre de l'avant le rôle essentiel que chaque personne peut jouer dans la lutte et la prévention des violences basées sur le genre. La soirée sera également l'occasion de rendre visible les impacts que vivent les proches des victimes de féminicides et la nécessité de créer des ressources pour les soutenir.

Quoi : Lancement de la campagne #LaProchaineEstEncoreEnVie

Quand : Le lundi 25 novembre 2024, de 17h à 20h

Où : Centre multifonctionnel Guy-Dupré, 500 Rue Saint-Laurent, La Prairie, QC J5R 5X2.

Prendront la parole, lors de cet évènement

Jennifer-Ann Dooling , Maison d'hébergement La Re-Source (Châteauguay)

, Maison d'hébergement La Re-Source (Châteauguay) Linda Crevier , Directrice générale de la TCGFM

, Directrice générale de la TCGFM Marie Soleil Chrétien, responsable du dossier de lutte à l'antiféminisme et aux violences (TCGFM)

Sylvie Guertin , mère de Synthia Bussières et grand-mère d'Éliam et Zac, assassinés le 24 septembre 2022, à Brossard .

, mère de Synthia Bussières et grand-mère d'Éliam et Zac, assassinés le 24 septembre 2022, à . D'autres prises de parole sont à confirmer.

À propos de la TCGFM

La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) est un regroupement d'organismes à but non lucratif engagé dans la défense des droits des femmes et l'atteinte de l'égalité entre les genres. Ses actions visent à améliorer les conditions de vie socioéconomiques, culturelles et politiques des femmes grâce à l'expertise collective de ses membres.

SOURCE Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie

Pour informations et demandes d'entrevue: Linda Crevier, directrice générale, Cell. : 514-562-2436, [email protected]