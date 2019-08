/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Maryam Monsef et le secrétaire parlementaire Terry Duguid annonceront une stratégie en vue de mobiliser les hommes et les garçons en faveur de l'égalité des genres/

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg Sud, feront une annonce de financement sur la mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l'égalité des genres.

Détails :

Date : 16 août 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

McMahon Stadium

1817, sentier Crowchild NW

Calgary (Alberta)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Valérie Haché, Conseillère principale en communications, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-8684

