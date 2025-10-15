FREDERICTON, NB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, présentera sa vision pour l'industrie à la Chambre de commerce de Fredericton. Elle exposera les priorités nationales, discutera de leviers de croissance pour les entreprises et leur proposera des voies concrètes à suivre pour se développer à l'échelle locale tout en accroissant la présence du Canada sur les marchés internationaux.

Date : Le mercredi 15 octobre 2025

Heure : 13 h 15 (heure de l'Atlantique)

Lieu : Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement, que ce soit en personne ou en mode virtuel, sont priés de communiquer avec Judy Joe Scheffler à l'adresse [email protected].

Pour plus de renseignements : Conversation avec l'honorable ministre Mélanie Joly (anglais)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Judy Joe Scheffler, Gestionnaire d'événements, Chambre de commerce de Fredericton, [email protected]