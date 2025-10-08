/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Joly prendra la parole à l'assemblée générale annuelle et Congrès de la Chambre de commerce du Canada/ English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
08 oct, 2025, 06:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole à l'assemblée générale annuelle et Congrès de la Chambre de commerce du Canada. Il s'agit d'un événement qui réunit des dirigeants et des leaders du milieu des affaires de partout au pays pour discuter des enjeux économiques et politiques qui touchent les entreprises canadiennes et pour définir l'orientation stratégique de la Chambre pour l'année à venir.
Date : Le mercredi 8 octobre 2025
Heure : De 13 h 15 à 14 h 15 (heure de l'Est)
Lieu : Toronto (Ontario)
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement, soit en personne ou virtuellement, sont priés de s'inscrire auprès de la Chambre de commerce du Canada sur la page AGA et Congrès.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
