OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prendra la parole à l'assemblée générale annuelle et Congrès de la Chambre de commerce du Canada. Il s'agit d'un événement qui réunit des dirigeants et des leaders du milieu des affaires de partout au pays pour discuter des enjeux économiques et politiques qui touchent les entreprises canadiennes et pour définir l'orientation stratégique de la Chambre pour l'année à venir.

Date : Le mercredi 8 octobre 2025

Heure : De 13 h 15 à 14 h 15 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement, soit en personne ou virtuellement, sont priés de s'inscrire auprès de la Chambre de commerce du Canada sur la page AGA et Congrès.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]