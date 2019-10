/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Création : Inauguration d'une nouvelle murale dans le quartier de Sainte-Marie/

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société écocitoyenne de Montréal (SEM) et Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie, ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de la nouvelle murale La Création dans le quartier de Sainte-Marie, une œuvre de l'artiste Monk.E de l'organisme Kolab. Réalisée cet été, cette œuvre présentant l'univers des contes et légendes autochtones du Canada résulte d'une collaboration avec l'artiste multidisciplinaire Marie-Céline Charron, membre de la Nation naskapie de Kawawachikamach, et d'un travail de médiation entre les résidents riverains de la ruelle verte La Côte Bercy et le comité vert de l'école primaire Saint-Anselme. Cette œuvre s'inscrit également dans une volonté d'embellissement et de revitalisation du quartier par l'art urbain.

Date : Vendredi 4 octobre 2019



Heure : 16h à 19h



Lieu : 2275, rue Bercy, Montréal QC H2K 2V6 (dans la cour de l'école Saint-Anselme)

L'inauguration aura lieu en présence, notamment, de :

Sophie Mauzerolle , conseillère de Ville du district de Sainte-Marie

Membres de la Société écocitoyenne de Montréal

Membres de l'organisme Kolab et l'artiste Monk.E

Représentants du comité vert de l'école primaire Saint-Anselme

Résidents riverains de la ruelle verte La Côte Bercy

Déroulement de l'événement :

16h : Accueil et rassemblement dans la cour de l'école Saint-Anselme

16h30 : Prises de parole

Prises de parole 17h : Inauguration de la murale, coupure de ruban et prise de photos

Inauguration de la murale, coupure de ruban et prise de photos 17h15-19 h : Réception, dégustation de plats autochtones par Miqmak Catering Indigenous Kitchen, performances et rencontre.

La SEM est fière d'avoir porté ce projet et tient à remercier le Programme d'art mural de la Ville de Montréal, volet 2 et l'arrondissement de Ville-Marie qui ont permis sa réalisation. La SEM remercie également l'organisme Kolab, Marie-Céline Charron, le comité vert de l'école Saint-Anselme, ainsi que les résidents riverains de la ruelle verte La Côte Bercy pour leur implication et leur soutien dans la concrétisation de ce projet.

Événement gratuit et ouvert à tous. Beau temps, mauvais temps.

SOURCE Société écocitoyenne de Montréal

Renseignements: James Oger, Chargé de projet verdissement et luttes aux îlots de chaleur, Société écocitoyenne de Montréal/ éco-quartier de Sainte-Marie, 514 523-9220, verdissement@sem-montreal.org

