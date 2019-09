/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'assurance-emploi s'invite dans la campagne électorale/

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil national élargi des chômeurs et chômeuses, qui regroupe le Conseil national des chômeurs (CNC) ainsi que l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), le Comité Aide et soutien aux travailleurs saisonniers de la Péninsule Acadienne ainsi que les Conseils des Premières Nations Innus de Pessamit et de Essipit, lancera une campagne de publicité électorale dans le cadre des élections fédérales, réclamant des changements majeurs au programme d'assurance-emploi.