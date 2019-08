/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève AQTIS : grand rassemblement et marche/

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la journée de grève qui se déroule le 29 août 2019, les techniciennes et techniciens membres de l'AQTIS sont conviés à participer à un rassemblement d'information, suivi d'une marche de solidarité qui culminera par une activité extérieure.

L'AQTIS a avisé, dans les délais prévus par la Loi, l'association patronale (AQPM) et les producteurs visés de son intention de tenir une journée de grève pour faire état du mécontentement de ses membres face au déroulement de la renégociation des ententes collectives.

Malgré la tenue de 26 séances de négociation et la nomination d'un médiateur, plusieurs points majeurs achoppent toujours :

la rémunération

la priorisation dans l'embauche pour les membres

la formation de la main-d'œuvre et la qualification professionnelle

la santé et sécurité du travail.

L'immense majorité des productions cinématographiques, télévisuelles et nouveaux médias tournés au Québec le sont grâce à des investissements publics. Les équipes techniques ne pourront plus être les seules à faire les frais des compressions et de la stagnation des budgets culturels. Les techniciens et techniciennes de l'image et du son sont des travailleurs pigistes sans sécurité d'emploi, des professionnels reconnus pour leur compétence, mais dont les conditions de travail se sont sérieusement dégradées au fil des ans (augmentation importante du nombre de pages tournées par jour, du nombre de locations par jour, diminution majeure des temps de préparation, réduction des équipes, rémunération qui n'a pas suivi le coût de la vie, etc.).

Déroulement

Jeudi le 29 août 2019

10 h 00 : Point de presse

Le directeur général de l'AQTIS et porte-parole à la table de négociation, Gilles Charland, répondra aux questions des médias 10 h 15 : Réunion d'information sur l'état de la négociation

(Photo op pour les médias)

Théâtre St-Denis, 1594 rue Saint-Denis à Montréal. 12 h 00 : Marche de solidarité du Théâtre St-Denis à la Place des spectacles 12 h 30 : Rassemblement (Discours et lunch) 13 h 00 : Fin de l'activité

