/R E P R I S E -- Avis aux médias - Festival Go vélo Montréal : mesures de circulation et conseils pratiques pour vos déplacements/

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - La saison estivale prend son envol dans les rues de la métropole avec la 25e édition du Tour la nuit, vendredi 31 mai, et avec la 39e édition du Tour de l'Île de Montréal, dimanche 2 juin. En marge du Festival Go vélo Montréal, le porte-parole administratif, Philippe Sabourin, ainsi que le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, invitent les représentants et représentantes des médias à point de presse portant sur la circulation lors de la grande fête annuelle du vélo qui réunira près de 35 000 cyclistes pendant cette fin de semaine.

Date : Le mardi 28 mai 2024



Heure : 10 h 00



Lieu : Parc Lafontaine, face à la maison des cyclistes

1251, rue Rachel

