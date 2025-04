QUÉBEC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec invite les représentants des médias à assister au dévoilement officiel du nouveau visuel de la Médaille Premiers Peuples, qui se tiendra le 3 avril 2025 à midi, au Cabinet de la Lieutenante-gouverneure, à Québec.

La Médaille Premiers Peuples de la Lieutenante-gouverneure du Québec vise à reconnaître les contributions des Premières Nations et des Inuit, mettant en valeur leurs réalisations et leur engagement pour le rayonnement de leurs communautés et de la société.

L'événement marquera une avancée significative dans le cadre des actions de réconciliation menées par la Lieutenante-gouverneure, l'honorable Manon Jeannotte, en célébrant les talents, l'héritage et l'apport culturel des Premières Nations et des Inuit.

Points saillants de l'événement

En présence : Le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ian Lafrenière, la ministre de l'Emploi Kateri Champagne-Jourdain, les artistes ayant collaboré à la conception de la nouvelle Médaille, ainsi que de nombreux invités de marque provenant des milieux autochtones et allochtones.

Une Médaille porteuse de réconciliation

Ce dévoilement s'inscrit dans la vision de l'honorable Manon Jeannotte, qui fait de la réconciliation, de l'éducation et de l'environnement les valeurs fondatrices de son mandat. La Médaille Premiers Peuples devient ainsi un symbole fort d'unité, de reconnaissance et de dialogue au Québec entre les Premières Nations, les Inuit et la population non-autochtone.

Informations pratiques :

Date : 3 avril 2025

Heure : 12h00 à 13h00 (arrivée à partir de 11h30)

Lieu : Salon des boiseries

Cabinet de la Lieutenante-gouverneure

1050 rue des Parlementaires, Québec, Québec, G1A 1A1

Notes aux médias

Les médias sont priés de confirmer leur présence en communiquant avec le Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec avant le 2 avril 2025.

Coordonnées de la personne-ressource :

Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médias

Cellulaire : 514 943-7625

Courriel : [email protected]

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec