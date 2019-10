/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement du Plan local de déplacement de Ville-Marie/

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie, en compagnie de Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité de la Ville de Montréal et conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie, invite les représentants des médias au dévoilement du Plan local de déplacement de Ville-Marie.

Date : Mercredi 2 octobre



Lieu : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest



Salle : Atrium au rez-de-chaussée



Heure du lancement : 13 h 15



Ce lancement sera précédé d'un briefing technique





Heure du briefing technique : 12 h 15 (un lunch sera servi)



À noter que seuls les journalistes seront admis dans la salle. L'utilisation de téléphones intelligents, caméras, magnétophones et microphones ne seront pas permis lors du briefing technique. Les informations transmises seront sous embargo jusqu'à 13 h 15.

Salle : Robert Perreault

Une confirmation de votre présence au briefing technique serait appréciée communicationsvillemarie@ville.montreal.qc.ca

