QUÉBEC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La Lieutenante-gouverneure du Québec est heureuse d'annoncer une étape marquante dans l'histoire de l'institution : le dévoilement officiel d'une nouvelle plaque féminisée qui portera désormais l'inscription suivante : 'Cabinet de la Lieutenante-gouverneure'.

Ce geste, qui est beaucoup plus que symbolique est concret. Il célèbre non seulement notre riche langue française, mais il est en total accord avec la Charte Québécoise des droits et des libertés de la personne.

Ce changement s'inscrit dans les valeurs portées par la Lieutenante-gouverneure, l'honorable Manon Jeannotte : le respect, la réconciliation et l'environnement. Cette initiative reconnait la contribution des femmes dans des postes de leadership et met en lumière leur rôle dans nos institutions. Cette modernisation reflète une société en mouvement qui met de l'avant la reconnaissance ainsi que le respect des droits fondamentaux. Ce moment est également une occasion d'honorer celles qui ont tracé le chemin et d'ouvrir la voie à celles qui suivront.

Date : 3 décembre 2024 Heure : 11h00 à 11h30 Lieu : Salon des boiseries

Cabinet de la Lieutenante-gouverneure

1050 rue des Parlementaires, Québec, Québec, G1A 1A1

La Lieutenante-gouverneure, l'honorable Manon Jeannotte, et la ministre responsable de la Condition féminine, Madame Martine Biron, prononceront chacune une allocution pour l'occasion, en présence de dignitaires et d'invités d'honneur.

