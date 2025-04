/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement d'un partenariat stratégique pour propulser l'enseignement supérieur à Laval/

LAVAL, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à un événement exclusif pour souligner le lancement du Consortium pour le savoir et l'enseignement au Carré Laval, un partenariat stratégique visant à renforcer l'accès à l'enseignement supérieur à Laval. Ce projet majeur et unique en son genre, fruit d'une collaboration entre la Ville de Laval et quatre institutions d'enseignement de renom, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le Collège Montmorency et le Collège LaSalle, générera des retombées positives pour Laval et l'ensemble du Québec.

L'événement de presse vous permettra d'en apprendre davantage sur les objectifs du Consortium et l'impact qu'il entend générer. Soulignons qu'un futur centre d'innovation aménagé dans le Carré Laval, projet d'écoquartier emblématique au centre de l'île Jésus, constituera le point d'ancrage de cette initiative unique en son genre.

Prise de parole par :

M. Stéphane Boyer, maire de Laval ;

M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la région de Laval ;

Mme Elizabeth Muir Lepage, cheffe du programme Carré Laval à la Ville de Laval ;

; Mme Vanessa Martel, directrice générale au Pôle lavallois d'enseignement supérieur ;

M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec ;

l'innovation du Québec ; des représentants du Consortium.

Date : Jeudi 17 avril 2025 Heure : Dès 9 h 30 - début de la conférence de presse à 10 h Lieu : Au 2e étage du 3105, place Louis-R-Renaud, Laval, H7V 0A3

Les représentants et les représentantes des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le mercredi 16 avril à 16 h.

SOURCE Ville de Laval

Sources : Jonathan Lévesque, Service des communications et du marketing, Conseiller aux affaires publiques; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications; Mélanie Loubier, Institut national de la recherche scientifique (INRS); Caroline Tessier, Université du Québec à Montréal (UQAM); Caroline Gervais, Collège LaSalle; Véronique Leboeuf, Collège Montmorency