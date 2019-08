/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des entreprises et des organismes novateurs de la Saskatchewan reçoivent un soutien fédéral pour concevoir de nouveaux produits et créer de nouveaux emplois/

REGINA, le 23 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce effectuée par l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annonce qui profitera aux entreprises et aux organismes sans but lucratif de la Saskatchewan.

Date : Le lundi 26 août 2019



Heure : 10 h heure locale



Endroit : Dot Technology Corp

1 South Plains Road West

Emerald Park (Saskatchewan)

