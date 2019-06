/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de Laval/

LAVAL, QC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - La vérificatrice générale de la Ville de Laval, Mme Véronique Boily, invite les représentants des médias à une rencontre de presse à l'occasion du dépôt de son rapport annuel de 2018.

Date : Le mercredi 5 juin 2019



Heure : 9 h 30 - consultation du rapport

Des membres de l'équipe du Bureau du vérificateur

général seront sur place pour répondre aux questions des

journalistes avant la présentation de Mme Boily





10 h 30 - rencontre de presse

Présentation et période de questions



Lieu : Hôtel de Ville de Laval

Salon des communications

1 Place du Souvenir

Laval, Québec, H7V 3Z4

La vérificatrice générale s'engage auprès du conseil municipal et des citoyens à poser un regard objectif et indépendant sur la performance, la fiabilité des états financiers et la conformité aux lois et règlements de la Ville et des entités de son champ de compétences.

Les journalistes peuvent arriver à 9 h 30 pour consulter le rapport annuel 2018.

