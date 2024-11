/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Dépôt d'une pétition pour aider l'industrie des effets visuels - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte et porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et de Communications, Pascal Bérubé, tiendra un point de presse, le mardi 19 novembre 2024 à 13h00.

Pascal Bérubé sera accompagné pour l'occasion de Matthieu Chatelier, Guillaume Palegie et Jade Motard, les trois citoyens derrière la pétition pour aider l'industrie des effets visuels en crise.

Sujet : Dépôt d'une pétition demandant la suspension des modifications apportées au crédit d'impôt pour les services de production cinématographique et l'ouverture d'un dialogue avec les acteurs de l'industrie québécoise des effets visuels.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 19 novembre 2024 HEURE : 13h00 LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

