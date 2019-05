/R E P R I S E -- Avis aux medias - Défi Cardio 5 heures 2019 d'Énergie Cardio/

Fleur de Lys centre commercial accueillera un impressionnant cours en groupe et deux conférences « santé »

QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa 20e année de collaboration avec Opération Enfant Soleil, Énergie Cardio invite les médias et les résidents de la grande région de Québec à se joindre au cours de groupe géant du Défi Cardio 5 heures animé notamment par Josée Lavigueur, le samedi 25 mai prochain à Fleur de Lys centre commercial.

Deux conférences gratuites seront également offertes aux participants du défi et au grand public à compter de 9 h 30. Ces conférences seront données par Isabelle Huot, docteure en nutrition, qui présentera « La santé par une alimentation gagnante », et Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio, sous le thème « Découvrir l'ADN de la motivation pour enfin atteindre ses objectifs ».

Pour relever le Défi Cardio 5 heures, les participants devront se prêter à 5 heures d'exercices cardiovasculaires consécutives, en soutien à la mission du Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil. La totalité des sommes amassées par le Fonds Josée Lavigueur sera remise lors du Téléthon Opération Enfant Soleil le 2 juin prochain.

Invitation aux medias

Quoi :

Défi Cardio 5 heures - cours en groupe géant et deux conférences gratuites

Opportunité photos et d'entrevues

*Josée Lavigueur, Isabelle Huot et Eveline Canape seront sur place jusqu'à 13 h

Qui :

Josée Lavigueur, porte-parole et ambassadrice du Défi Cardio 5 heures

Isabelle Huot , docteure en nutrition

, docteure en nutrition Eveline Canape, vice-présidente d'Énergie Cardio

Jonathan Trudel , vice-président exécutif et co-fondateur de Trudel Alliance

, vice-président exécutif et co-fondateur de Participants au Défi Cardio 5 heures

Date :

Samedi 25 mai 2019

Heure :

9 h 30 à 11 h : conférences gratuites

11 h à 16 h : cours en groupe géant

Lieu :

Fleur de Lys centre commercial situé au 552 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1M 3E5 (accès par la porte d'entrée 1 ou 10)

