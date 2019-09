/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coup d'envoi du projet pilote de livraison urbaine écologique/

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En présence de la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, madame Valérie Plante, et du conseiller de la Ville et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, monsieur Robert Beaudry, l'arrondissement de Ville-Marie vous convie au lancement officiel du projet pilote de livraison urbaine écologique.

Vous assisterez au coup d'envoi d'un véritable pôle d'expérimentation en mobilité intégré au quartier qui façonnera le centre-ville grâce à des flux de marchandises totalement repensés. Les partenaires et les différents modèles de vélos cargos électriques seront également dévoilés.

DATE : Le jeudi 12 septembre 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : Site de l'ancienne gare d'autocars de Montréal, devant le kiosque aux abords du boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Saint-Hubert et Berri

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Division des relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca