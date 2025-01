/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - CONVOCATION - Des acteurs communautaires, syndicaux et juridiques dénoncent une éviction déguisée à la résidence pour ainé•e•s (RPA) Manoir Louisiane/

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Les médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le comité logement d'Hochelaga-Maisonneuve, une résidente récemment évincée, un avocat en droit du logement, la Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) prendront la parole concernant sa récente fermeture.

Depuis l'annonce de la cessation des activités du Manoir Louisiane en novembre 2024, des résident•e•s et employé•e•s dénoncent une éviction déguisée marquée par des manquements graves aux obligations de la résidence. Face à l'inaction des autorités municipales et provinciales qui disposaient pourtant de leviers d'action, des acteur•rice•s communautaires, syndicaux, et juridiques se réunissent pour exiger des réponses claires et des actions concrètes afin de protéger les droits des locataires et des employé•e•s.

Le point de presse sera précédé d'une vigile de solidarité en soutien aux aîné•e•s et aux employé•e•s du Manoir Louisiane. Celle-ci se tiendra de 10h30 à 11h15 au parc Napoléon-Sénécal, situé au 3600 rue Sherbrooke Est.

DATE : Le jeudi 16 décembre 2025

HEURE : 10h30 - Vigile / 11h15 - Conférence de presse

LIEU : 3600 rue Sherbrooke Est

QUI :

Valérie Campanelli , coordonnatrice du projet Un toit pour tous•tes , La Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve

, coordonnatrice du projet , La Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve Annie Lapalme , Organisatrice communautaire à Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve, comité logement

, Organisatrice communautaire à Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve, comité logement Pierrette Cyr , résidente évincée le 8 janvier dernier

résidente évincée le 8 janvier dernier Me Manuel Johnson , avocat spécialisé en droit du logement

, avocat spécialisé en droit du logement Sébastien Gagné, Vice-présidence régionale Montréal- Laval-Grand Nord , Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Vice-présidence régionale Montréal- , Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) Jean Ayotte , Coalition contre la pauvreté Hochelaga-Maisonneuve

, Coalition contre la pauvreté Hochelaga-Maisonneuve Un•e représentant•e de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraites (AQDR)

SOURCE Comite Bails Hochelaga

Pour renseignements : Valérie Campanelli - [email protected] - 438.828.5575; Marine G. Armengaud - [email protected] - 438.529.0807