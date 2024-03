/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Conversion de garderies non subventionnées en CPE - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour la Capitale-Nationale, Pascal Paradis, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Famille et CPE, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le lundi 25 mars 2024 à 10h dans les locaux de la garderie privée Villa Montessori de Québec.

Sujet : Le point de presse portera sur une problématique que tarde à régler le gouvernement caquiste : la conversion de garderies non subventionnées en centres de la petite enfance. Les députés du Parti Québécois seront accompagnés de la directrice de la Villa Montessori, Nolwenn Franchet, ainsi que du parent, François Talbot.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 25 mars 2024



HEURE : 10h



LIEU : La Villa Montessori

1045 Boulevard René-Lévesque O,

Québec, QC G1S 1V3

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]