/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse de la rentrée en éducation et en enseignement supérieur/

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - À l'aube de la rentrée dans les cégeps dans quelques jours, puis dans les Centres de services scolaires, les commissions scolaires et les universités, la CSN et ses fédérations de l'éducation lancent un cri du cœur afin d'éviter que l'avenir d'une cohorte entière d'élèves et de personnes étudiantes ne soit compromis.

Seront présents pour la traditionnelle conférence de presse CSN de la rentrée :

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

Frédéric Brun, président de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN)

Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Ryan W. Moon , vice-président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Pour les demandes d'entrevue ou des réactions (en français ou en anglais), les médias sont priés de contacter Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN au numéro suivant : 514 377-6985 (cellulaire et textos).

Quoi : Conférence de presse CSN de la rentrée Quand : 10 h, le mardi 12 août 2025 Où : CSN, 1601 De Lorimier (Montréal, QC) H2K 4M5

Stationnement gratuit accès rue Logan

