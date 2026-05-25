/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - Contre les renvois impliquant une séparation familiale/

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse, organisée par le Collectif Bienvenue et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, concernant l'augmentation très préoccupante de la mise en œuvre de renvois par l'Agence des services frontaliers du Canada entraînant de nombreuses séparations familiales déchirantes pour des familles qui vivent au Québec.

Ils seront accompagnés, pour l'occasion, de :

Un parent menacé de renvoi et impliquant une séparation familiale.

Mme Anne-Cécile Khouri-Raphael, avocate en droit des réfugiés et de l'immigration et vice-présidente de l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.

Mme Marie-Odile Marcotte, avocate en droit des réfugiés et de l'immigration.

Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La Petite-Patrie.

Andrés Fontecilla, député responsable de Québec solidaire en matière d'immigration.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi le 25 mai 2026

Heure : 10 h

Lieu : 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 105 Montréal (Québec)

Les intervenant.es seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone

Une diffusion en ligne aura lieu à cette heure sur le compte Facebook du Collectif Bienvenue : https://www.facebook.com/wecobien

SOURCE Le Collectif Bienvenue

Renseignements et contacts sur place : Louis-Philippe Jannard, Coordonnateur - Volet protection, TCRI, 438 868-5837 ou [email protected]; Maryse Poisson, Directrice de l'intervention sociale, Collectif Bienvenue, 438 939-3770 ou [email protected]