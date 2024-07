/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'ajout de nouvelles places en centres de la petite enfance dans la circonscription de Beauce-Nord/

BEAUCE-NORD, QC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, procéderont à une annonce concernant l'ajout de nouvelles places en centres de la petite enfance dans la circonscription de Beauce-Nord.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la directrice générale du centre de la petite enfance La Becquée, du centre de la petite enfance des Petits Pommiers et présidente de l'Association des cadres des CPE, Mme Martine Beaupré, et du maire de la ville de Sainte-Hénédine, M. Yvon Asselin.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 14 heures, le 9 juillet. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mardi 9 juillet 2024 à 16 h 30

Arrivée des médias à partir de 16 h 15



LIEU : Sainte-Hénédine

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la famille, [email protected]