/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile/

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à une conférence de presse du Collectif Bienvenue et du Comité accès garderie concernant l'accès aux services de garde subventionnés pour les enfants de demandeurs d'asile.

Ils seront accompagnés, pour l'occasion, d'organismes et d'anciennes élues de différents partis politiques:

Bijou Cibuabua Kanyinda, requérante du recours devant la Cour Suprême

Françoise David, ancienne députée et co-porte-parole de Québec solidaire

Louise Harel, ancienne députée et Ministre du Parti Québécois

Christine St-Pierre, ancienne députée et Ministre du Parti Libéral du Québec

Julie Nadeau, présidente de Ma place au travail

Andrés Fontecilla, député responsable de Québec solidaire en matière d'Immigration

Les intervenants seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 20 mars 2026

Heure : 10 h 00

Lieu : Centre des réfugiés. 2107, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 100. Montréal (Québec)

Renseignements :

Sandra Gicquel

Responsable des communications du Collectif Bienvenue

(438)-808-4649 ou [email protected]

Delphine Mas

Coordonnatrice des communications, TCRI

(438) 738-3540 ou [email protected]

Leonardo Cardoso

Attaché politique du député de Laurier-Dorion

514 574-7611 ou [email protected]

SOURCE Collectif Bienvenue