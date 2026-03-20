/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile/

Nouvelles fournies parCollectif Bienvenue
20 mars, 2026, 06:30 ET
MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à une conférence de presse du Collectif Bienvenue et du Comité accès garderie concernant l'accès aux services de garde subventionnés pour les enfants de demandeurs d'asile.
Ils seront accompagnés, pour l'occasion, d'organismes et d'anciennes élues de différents partis politiques:
- Bijou Cibuabua Kanyinda, requérante du recours devant la Cour Suprême
- Françoise David, ancienne députée et co-porte-parole de Québec solidaire
- Louise Harel, ancienne députée et Ministre du Parti Québécois
- Christine St-Pierre, ancienne députée et Ministre du Parti Libéral du Québec
- Julie Nadeau, présidente de Ma place au travail
- Andrés Fontecilla, député responsable de Québec solidaire en matière d'Immigration
Les intervenants seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone.
AIDE-MÉMOIRE
Date : Vendredi 20 mars 2026
Heure : 10 h 00
Lieu : Centre des réfugiés. 2107, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 100. Montréal (Québec)
Renseignements :
Sandra Gicquel
Responsable des communications du Collectif Bienvenue
(438)-808-4649 ou [email protected]
Delphine Mas
Coordonnatrice des communications, TCRI
(438) 738-3540 ou [email protected]
Leonardo Cardoso
Attaché politique du député de Laurier-Dorion
514 574-7611 ou [email protected]
SOURCE Collectif Bienvenue
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