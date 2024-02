/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coalition Priorité Cancer : un colloque sur les cancers évitables et l'impact des facteurs environnementaux/

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Le 2 février prochain, une dizaine d'experts en santé venant des quatre coins du globe se réuniront au Palais des congrès de Montréal à l'occasion du colloque Cancers évitables : comment agir sur les facteurs de risques environnementaux, organisé par la Coalition Priorité Cancer.

En amont de la Journée mondiale contre le cancer, qui a lieu le 4 février prochain, ce rendez-vous incontournable du secteur de la santé abordera divers sujets afin de sensibiliser les décideurs politiques aux cancers évitables et à l'importance de mettre en place des mesures pour réduire l'impact des facteurs environnementaux. Le rôle essentiel de la santé publique dans la prévention des cancers, les répercussions environnementales et les facteurs de risque tels que la pollution, les rayons UV et le radon seront au cœur des débats. Des intervenants de renom partageront également leurs perspectives sur la protection et la réduction des risques connus liés au cancer et à l'environnement.

La Coalition profitera de l'occasion pour émettre des recommandations d'actions concrètes que les différents paliers de gouvernement devraient mettre en place. L'action gouvernementale est nécessaire pour réduire significativement les cancers évitables en lien avec les facteurs environnementaux.

Les représentants des médias sont invités à ce colloque d'envergure internationale. Des entrevues seront possibles avec les intervenants et experts. Des opportunités de prise de vue seront aussi offertes.

Quoi

Colloque - Cancers évitables : comment agir sur les facteurs de risques environnementaux

Quand

2 février 2024 de 8h00 à 17h00

Où

Palais des congrès de Montréal - 1001 Place Jean-Paul-Riopelle Montréal, QC H2Z 1H5

Qui

Dr Horacio Arruda , Sous-ministre adjoint en prévention, promotion, planification et protection en santé publique à la Direction générale de la santé publique (MSSS)

, Sous-ministre adjoint en prévention, promotion, planification et protection en santé publique à la Direction générale de la santé publique (MSSS) France Labrèche, Ph. D., Professeure agrégée de clinique, Département de santé environnementale et santé au travail, École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM)

Marie-Élise Parent, Ph. D., professeure et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en épidémiologie environnementale du cancer - INRS

en épidémiologie environnementale du cancer - INRS Robert Barouki , Ph. D., Biochimiste et toxicologue, INSERM, Université Paris Descartes ( France )

, Ph. D., Biochimiste et toxicologue, INSERM, Université Paris Descartes ( ) Jérôme Foucaud, Ph. D.,Chef du département Recherche en Sciences humaines et sociales, Épidémiologie, Santé publique à l'Institut national du cancer ( France )

) Marcelo de Paula Corrêa, Ph. D., professeur à l'Institut des ressources naturelles - Université de Itajubá (Brésil)

Eva Villalba , Directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec

, Directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec Dominique Massie , Directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec

, Directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec Marie-Ève Richard, Patiente Partneraire et co-présidente du colloque

Plusieurs autres panélistes seront également présents.

SOURCE Coalition Priorité Cancer

Renseignements: RSVP et entrevues : Les journalistes qui souhaitent être présents doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected] ou par téléphone au 438-829-4600.