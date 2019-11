/R E P R I S E -- Avis aux médias - Au 6e Forum du développement économique de Saint-Michel - Cinq projets innovants et créatifs mis en lumière/

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Madame Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, M. Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district de François-Perrault et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et M. Josué Corvil, conseiller municipal du district de Saint-Michel invitent les représentants de médias au 6e Forum du développement économique de Saint-Michel. Ce rendez-vous veut promouvoir le développement économique du quartier, soutenir l'émergence de nouveaux projets entrepreneuriaux et offrir une occasion de réseautage aux entrepreneurs et acteurs du dynamisme économique michelois.

L'événement aura lieu :

Date : ce vendredi 8 novembre 2019

Heure : de 8 h à 12 h

Lieu : à La Tohu, 2345, rue Jarry Est (entrée par la rue des Regrattiers).

Sur le thème Dans l'œil de Saint-Michel, le Forum permettra à une centaine de personnes de découvrir les cinq projets finalistes du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel qui seront commentés par un panel d'experts composé de gens d'affaires du milieu, lequel aura aussi la tâche de déterminer les lauréats. Ces derniers se partageront une somme totale de 60 000 $ pour établir leur entreprise dans le quartier de Saint-Michel.

Les participants pourront aussi entendre une conférence sur les clés de la pérennité d'une entreprise de M. Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada, entreprise établie dans le quartier de Saint-Michel, dont l'une des marques phares, Van Houtte®, célèbre cette année son 100e anniversaire et visiter des kiosques d'information sur l'entrepreneuriat et l'employabilité.

Le 6e Forum du développement économique de Saint-Michel est organisé par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en collaboration avec PME MTL Centre-Est et la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal.

