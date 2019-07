/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce importante de la part du Canada, du Nunavut et de Nunavut Tunngavik Incorporated/

KUGLUKTUK, NU, le 8 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante qui sera faite par l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated, et l'honorable Jeannie Ehaloak, ministre de la Justice, au nom de l'honorable Joe Savikataaq, Premier ministre du Nunavut et ministre de l'Environnement.

Date : 9 juillet 2019

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : Terrain de camping Kugluktuk

Renseignements: Pour plus de renseignements : Matthew Dillon-Leitch, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, 819-997-0002; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca

