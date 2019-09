/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Whitehorse/

WHITEHORSE, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ranj Pillai, vice-premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'énergie du Yukon, d'Andrew Hall, président-directeur général d'Énergie Yukon, et de John McConnell, président, directeur et chef de la direction de la Victoria Gold Corp.

Date : Jeudi 5 septembre 2019



Heure : 11 h (HAP)



Lieu : Foyer principal de l'édifice administratif principal du gouvernement du Yukon

2071, 2e Avenue

Whitehorse (Yukon)

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Matthew Cameron, Communications du Cabinet, Gouvernement du Yukon, 867-393-7136, matthew.cameron@gov.yk.ca; Michael Prochazka, Analyste principal des politiques, Société de développement du Yukon, 867-335-3349, Michael.Prochazka@gov.yk.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1 877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

