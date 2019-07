/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à St. Martins/

ST. MARTINS, NB, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, d'Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal, de Bruce Northrup, député provincial de Sussex-Fundy-St. Martins au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et Procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional, et d'Allison Lenehan, présidente et directrice générale de Xplornet.

Date : Jeudi 25 juillet 2019



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Complexe Four Season

2551, route 111

St. Martins (Nouveau-Brunswick)

