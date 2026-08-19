/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Dartmouth/

DARTMOUTH, NS, le 18 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, et de Craig James, président du Mic Mac Amateur Aquatic Club.

Date : Le mercredi 19 août 2026 Heure : 13 h HAA Lieu : Mic Mac Amateur Aquatic Club

192, chemin Prince Albert

Dartmouth, Nouvelle-Écosse B2Y 1M8

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Robin Thomson, Mic Mac Amateur Aquatic Club, 902-495-7141, [email protected]