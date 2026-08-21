/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Ajax/

VILLE D'AJAX, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax‑Centre, de John Henry, président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham, de Sterling Lee, maire adjoint et conseiller régional pour le quartier 2 de la Ville d'Ajax, et de John MacKenzie, directeur général de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

Date : Vendredi 21 août 2026



Heure : 8 h 30 (HAE)



Lieu : À l'angle de la rue Church South et de l'autoroute 401

Ajax, Ontario

Itinéraire pour se rendre au site : L'entrée du site est située du côté est de la rue Church South, à environ 80 mètres au sud de la rue Mill. Suivez la voie d'accès menant à l'aire de stationnement située sous l'autoroute 401.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Devon Jarvis, Gestionnaire des communications et de l'engagement | Affaire publiques et stratégiques, Ville d'Ajax, Courriel : [email protected], 905-409-1491