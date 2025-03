/R E P R I S E -- Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR MINIER/

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, ainsi que le député de Richmond, M. André Bachand, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec la recherche et l'innovation dans le domaine minier.

Date : Le 11 mars 2025 Heure : 11 h Lieu : Thetford Mines (Chaudière-Appalaches)

Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Sources : Camille Jean Attachée politique et responsable des communications Bureau d'Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac Tél. : 819 238-8830 Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473 [email protected]



SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts