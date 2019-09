/R E P R I S E -- Aide médicale à mourir : les demandeurs réagiront au jugement le 12 septembre à 10h30/

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Nicole Gladu et Jean Truchon réagiront demain, en compagnie de leur avocat Me Jean-Pierre Ménard, au jugement rendu aujourd'hui par l'honorable Christine Baudouin, de la Cour supérieure, dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Dans ce jugement historique, la Cour donne raison aux deux demandeurs et invalide les dispositions législatives limitant l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes en fin de vie ou dont la mort est raisonnablement prévisible.

Date: 12 septembre 2019



Heure : 10h30



Lieu : Cabinet Ménard, Martin avocats

4950 rue Hochelaga

Montréal QC H1V 1E8

English comments will be available.

