/R E P R I S E -- Abolition des saveurs dans le vapotage : Une autre solution existe pour protéger nos jeunes, sans pénaliser les ex-fumeurs adultes/

Le gouvernement Legault pourrait adopter un nouveau modèle québécois pour protéger les jeunes, tout en permettant aux ex-fumeurs adultes de continuer à vapoter de manière responsable

QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - À quelques jours de la fin des consultations sur le projet de règlement qui interdit les saveurs dans le vapotage, une autre solution permettrait au gouvernement Legault de bien encadrer le vapotage chez les jeunes, sans pénaliser les ex-fumeurs adultes pour qui le vapotage représente une bouée de sauvetage. C'est le message lancé par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) qui demande au gouvernement de la CAQ de faire marche arrière et de ne pas transformer un produit légal en un produit illégal.

Un nouveau modèle québécois pour l'encadrement des produits de vapotage

Soyons clairs : l'ARIV partage les préoccupations du gouvernement et de la population concernant le vapotage chez les jeunes. Après une analyse approfondie du projet de règlement, l'ARIV propose un nouveau modèle québécois qui comprend trois mesures pour limiter l'accès auprès des jeunes, tout en permettant aux ex-fumeurs adultes de continuer de vapoter des saveurs :

Mesure #1 - Limiter la sélection des saveurs à quatre catégories essentielles : le tabac, la menthe, le menthol et les fruits.

À l'heure actuelle, le gouvernement du Québec propose une interdiction complète des arômes de produits de vapotage, à l'exception des liquides qui contiennent la saveur du tabac.

L'ARIV demande que l'interdiction des saveurs soit réexaminée avec l'ajout et l'acceptation des arômes utilisés dans d'autres industries pour adultes telles que l'alcool ou les outils de sevrage.

Ces catégories de saveurs seraient modifiées pour inclure trois exceptions : le tabac, la menthe/menthol et les fruits.

Par ailleurs, l'ARIV est d'accord avec la réduction des emballages promotionnels et adhère à des emballages harmonisés établis par le gouvernement.

Mesure #2 - Ajouter une taxe de 3 % sur la vente au détail de tous les produits de vapotage vendus au Québec, ce qui représenterait environ 10 millions de dollars par année.

L'ARIV croit que des mesures de contrôle plus strictes doivent être mises en œuvre pour assurer la conformité des produits vendus, tout en accentuant les offensives de prévention :

Avec cette hausse de taxe, des fonds pourraient être alloués pour créer une division de l'application de la loi afin d'identifier et de sanctionner les détaillants qui commercialisent des produits illégaux ou qui en vendent à des mineurs.

Un programme d'éducation et de prévention à l'intention des jeunes pourrait voir le jour dans les écoles du Québec avec la participation d'intervenants.

Une récompense pourrait être offerte à toute personne qui signale des personnes impliquées dans la vente de produits de vapotage à des mineurs.

Des amendes importantes pourraient être imposées aux mineurs qui consomment des produits de vapotage, des sommes qui seraient réinvesties dans la prévention.

Mesure #3 - Prévoir un délai de 9 mois à compter de la publication du règlement final

Un délai de 9 mois pour l'application du règlement permettrait aux entreprises touchées d'adapter leurs modèles d'affaires, ce qui pourrait prévenir d'éventuelles faillites :

Par conséquent, l'ARIV demande une réévaluation complète et une mise en œuvre élargie des mesures d'atténuation pour aider les boutiques spécialisées à surmonter les défis extrêmes auxquels elles sont confrontées.

Les boutiques spécialisées risquent la faillite parce que les échéanciers actuels ne leur permettent pas de gérer adéquatement leurs stocks, de mettre à jour leur personnel ou de transformer leurs modèles d'affaires.

« Même en abolissant les saveurs, les jeunes québécois continueront de déjouer le système en se procurant leurs produits de vapotage avec saveurs dans l'illégalité sur le marché noir, auprès d'un adulte ou en ligne avec des cartes prépayées ! Le ministre de la Santé, Christian Dubé, fait fausse route et son projet de règlement créera plus de problèmes au lieu d'en régler, notamment avec un nouveau marché noir du vapotage et une hausse du taux de tabagisme. Le modèle québécois que nous proposons est une solution responsable qui permettrait de protéger nos jeunes, sans pénaliser les ex-fumeurs adultes qui ont besoin des saveurs. Ce modèle québécois freinerait le marché noir du vapotage où les produits illicites, les achats dans les réserves et les ventes en ligne dans d'autres provinces seront monnaie courante si le gouvernement s'entête avec une interdiction des saveurs », a déclaré Daniel Marien, directeur fondateur de l'ARIV.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada.

SOURCE : ARIV

www.vitaofcanada.com

SOURCE Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV)

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue: Daniel Marien, Directeur fondateur, L'Association des représentants de l'industrie du vapotage, 450 543-9183