/R E P R I S E -- À l'occasion des Journées de la culture, lancement d'une Tournée québécoise dans vingt résidences pour aînés, de Gaspé à Gatineau, pour la création d'une oeuvre d'art collective/

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lancement d'un projet d'inclusion culturelle des aînés et des personnes vivant dans des résidences pour retraités et en milieux de santé (CHSLD). Ce projet célèbre l'importance de la culture tout au long de la vie avec une activité de réminiscence visant à recueillir des coups de coeur culturels pour ensuite créer une oeuvre d'art collective qui prendra la forme de cubes illustrant différentes facettes de la culture.

Qu'est-ce qui a fait et fait encore vibrer le coeur des aînés québécois? Architecture, sculpture, arts visuels, musique, littérature, arts de la scène, cinéma, arts médiatiques, bande dessinée, jeu vidéo et multimédia, histoire et patrimoine. Quelles oeuvres devraient-ils faire connaître à leurs proches? Quels savoir-faire traditionnels devraient-ils transmettre à leurs descendances? S'ils pouvaient voyager dans le temps, quels spectacles iraient-ils voir ou quels artistes voudraient-ils rencontrer? Quelles activités culturelles aimeraient-ils faire demain?

La Fédération québécoise du loisir en institution déploiera ce projet dans plus de 20 établissements au Québec, des résidences pour aînés et des milieux de santé. Celui-ci mobilisera les responsables de l'animation-loisirs sur le terrain et déploiera une équipe d'artistes d'Alaviva aux quatre coins de la province. Les participants seront invités à plonger dans leurs souvenirs et à partager leurs références et leurs coups de coeur culturels pour ensuite prendre part à la création. Ayant été conçu pour s'adapter à la condition physique et cognitive des participants, tous pourront prendre part activement à ce projet collectif inspirant.

« À la résidence évolutive pour aînés Les Jardins Lebourgneuf les loisirs font partie de notre stratégie de soins, c'est pourquoi nous applaudissions cette initiative. Nous sommes ravis d'accueillir cet atelier qui éveille de beaux souvenirs et stimule intellectuellement nos aînés. Nous sommes convaincus que la stimulation physique et intellectuelle améliore la qualité de vie de nos résidents. » Annie Thibeault, directrice exécutive

INVITATION AUX MÉDIAS

Ouverte au public sans réservation, l'activité se déroule à la résidence pour aînés Les Jardins Lebourgneuf au 780 Boulevard Lebourgneuf à Québec, de 9 h à 12 h en continu. Le mot officiel sera prononcé à 10 h. Nous vous invitons à y prendre part pour constater les bienfaits de la culture pour les personnes vieillissantes et pour célébrer les Journées de la culture dans un milieu de vie chaleureux et bienveillant, ouvert sur la communauté.

À propos de la Fédération québécoise du loisir

La Fédération québécoise du loisir en institution (F.Q.L.I.) reconnue organisme national de loisir et subventionnée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur fait la promotion du loisir comme moyen d'atteindre des objectifs thérapeutiques et comme outil permettant d'améliorer la qualité de vie des clientèles et des milieux. Elle regroupe les installations du réseau de la santé et les intervenants y œuvrant en leur offrant formation, éducation et sensibilisation.

14, rue St-Amand, Québec (Québec) G2A 2K9

Téléphone : 418 847-1744

www.fqli.org

À propos d'Alaviva

Alaviva, division de Maelström créatif, a pour mission de divertir les aînés par des activités, des projets ou des événements spéciaux qui les amènent à se mettre en action et en relation avec d'autres personnes. Ainsi, nous faisons la promotion de l'importance d'une vie active intellectuellement, physiquement et socialement tout en actualisant l'image des personnes aînées et en brisant des préjugés.

325, Raoul-Jobin, Québec (Québec) G1K 1M9

Téléphone : 418 687-8850

alaviva.com

SOURCE Fédération québécoise du loisir en institution (F.Q.L.I.)

Renseignements: Andrée Pelletier, conceptrice d'expérience, 418 264-4235, andree.pelletier@alaviva.com