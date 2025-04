/R E P R I S E -- 43e Colloque annuel de l'AQUOPS : Un regard nouveau sur les écrans pour en faire des alliés dans l'enseignement/

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Sujet de débats souvent polarisants, le recours aux écrans dans le contexte scolaire sera au cœur du 43e colloque de l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales ( AQUOPS ). Sous la thématique Cultiver ensemble l'équilibre numérique, l'événement sera un moment de réflexion sur la saine utilisation du numérique en éducation.

« Les écrans sont souvent perçus comme une présence négative dans la vie des jeunes, rappelle Véronique Lizotte, directrice générale de l'AQUOPS. Or, par une utilisation saine et responsable, ces outils peuvent s'avérer des leviers d'apprentissage pour soutenir le corps enseignant dans son travail. Notre colloque permettra justement de réfléchir aux moyens de favoriser un environnement où chaque élève peut développer ses compétences numériques et son jugement. Le tout dans la volonté de bonifier l'enseignement. »

Comment atteindre un sain équilibre? Les écrans s'équivalent-ils tous dans un contexte éducatif? Quelles activités pédagogiques sont mieux servies par eux? Comment inclure les outils numériques tout en mettant de l'avant l'apport inégalable de la personne qui enseigne? Quels sont les défis de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques? Voilà autant de questions qui seront soulevées et discutées.

Contenus à haute teneur pédagogique

Du 15 au 17 avril au Centre des congrès de Québec et à l'hôtel Hilton Québec, près de 1500 spécialistes de l'éducation partageront des idées novatrices et échangeront sur les pratiques responsables qui favorisent le bien-être numérique. Rappelons que la profession enseignante vit un tournant, en particulier depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle (IA).

Une généreuse programmation d'ateliers, de conférences et de tables rondes sur les tendances en technologies éducatives permettra de développer un éventail de compétences.

Parmi les moments phares du colloque, notons :

La conférence d'ouverture Transmettre la passion avec l'enseignante et comédienne Fabiola Aladin (le mercredi 16 avril, de 8 h 30 à 9 h 30). En plus d'y traiter de sa vision de l'enseignement, elle racontera le cheminement l'ayant menée auprès des jeunes. Par des exemples concrets et évocateurs, elle dévoilera comment elle entretient la flamme.

avec l'enseignante et comédienne (le mercredi 16 avril, de 8 h 30 à 9 h 30). En plus d'y traiter de sa vision de l'enseignement, elle racontera le cheminement l'ayant menée auprès des jeunes. Par des exemples concrets et évocateurs, elle dévoilera comment elle entretient la flamme. L'allocution de fermeture Candeur, courage, créativité : cohabiter et collaborer avec l'IA avec Anne Nguyen , directrice responsable de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec (le jeudi 17 avril, de 12 h 15 à 13 h 15). Elle présentera une réflexion sur la collaboration harmonieuse entre l'humain et l'IA.

avec , directrice responsable de l'IA au l'innovation du Québec (le jeudi 17 avril, de 12 h 15 à 13 h 15). Elle présentera une réflexion sur la collaboration harmonieuse entre l'humain et l'IA. Six panels seront organisés, dont celui intitulé L'équilibre numérique vu par la nouvelle génération : des élèves au micro (le mercredi 16 avril, de 11 h 45 à 12 h 45). Six jeunes engagés y témoigneront de leur expérience, offrant une perspective authentique sur l'équilibre entre technologie et éducation.

(le mercredi 16 avril, de 11 h 45 à 12 h 45). Six jeunes engagés y témoigneront de leur expérience, offrant une perspective authentique sur l'équilibre entre technologie et éducation. 293 ateliers sur place et 75 virtuels traiteront d'une multitude de thématiques : IA, jeux vidéo, robotique, réalité augmentée, codage, etc.

Des nouveautés, de l'interaction et de l'innovation

Au chapitre des nouveautés, le Salon de l'Innovation livrera une expérience plus immersive que jamais avec sa grande scène centrale. Au menu : sélection de logiciels et d'outils technologiques de pointe ; démonstrations en direct ; ateliers en kiosque ; espace créatif et discussions animées.

Le volet Ateliers en série offrira une approche approfondie pour le perfectionnement des apprentissages, alors que l'Espace créatif sera consacré à la conception d'activités pédagogiques et à l'expérimentation. Il permettra entre autres de tester des outils comme des imprimantes 3D et des robots. Enfin, une nouvelle formule de soirée, les INSPIRE AQUOPS, se tiendra le mardi 15 avril et mettra en vedette quelques têtes d'affiche qui dévoileront en rafale leur parcours vers l'atteinte de l'équilibre numérique.

« La formation continue et le développement de compétences numériques sont essentiels, conclut Mélanie Bronsard, présidente de l'AQUOPS. Le milieu de l'éducation a donc tout intérêt à participer à cette édition, qui mettra l'accent sur l'équilibre et la sobriété numérique. Il s'agit d'un lieu pour partager les expériences, se pencher sur les approches innovantes et contribuer à un avenir de l'éducation où le numérique se trouve au service de l'humain. »

L'événement vous intéresse? Inscrivez-vous au 43e colloque de l'AQUOPS.

À PROPOS DE L'AQUOPS

L'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS) est un organisme sans but lucratif engagé dans la formation des pédagogues à l'intégration quotidienne du numérique. Elle joue un rôle essentiel dans la promotion de l'intelligence collective en matière de technologie éducative au Québec. Sa mission « Apprendre ensemble à l'ère du numérique! » repose sur des valeurs d'innovation, de collaboration et de partage.

SOURCE Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS)

Relations médias : Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]