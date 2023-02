/R E P R I S E -- 26e Congrès de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec/

Les acteurs de l'industrie de la construction du bâtiment sont au rendez-vous!

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Événement majeur de l'industrie de la construction, c'est sous le thème l'« Entrepreneur général en tête » que se tiendra la 26e édition du congrès annuel de la Corporation des entrepreneurs généraux. Alliant à la fois un volet formation, avec des conférences et panels d'experts, à des rencontres avec des invités de marque, et des activités de réseautage plus ludiques, le Congrès 2023 accueillera plus d'une cinquantaine de conférenciers experts qui traiteront de différents enjeux de l'industrie de la construction, et ce, tant au niveau technique, juridique qu'en gestion de projet. L'événement, qui affiche déjà complet, sera animé par Katerine-Lune Rollet. Ce sont ainsi quelque 450 participants et participantes qui sont attendus du 15 au 17 février, au Fairmont Manoir Richelieu à La Malbaie, dans Charlevoix.

Des invités de marque

La CEGQ est heureuse de confirmer que messieurs Jonatan Julien, ministre des Infrastructures, et Jean Boulet, ministre du Travail, de même que madame Caroline Bourgeois présidente-directrice générale de la Société québécoise des infrastructures, seront présents à titre de conférenciers d'honneur, lors des déjeuners et dîners-conférences prévus à l'horaire d'une programmation des plus diversifiées. Le congrès est aussi une occasion unique pour les donneurs d'ouvrage d'interagir avec les entrepreneurs généraux. Aussi, outre la SQI, la CEGQ recevra des représentants de Construction de Défense Canada, de l'Université McGill, de l'École de technologie supérieure, de l'Université Laval, de la Ville de Québec, et enfin, de l'Université Birmingham City du Royaume-Uni.

Les participants pourront aussi profiter de l'expertise de la sommelière, conférencière et entrepreneure, Jessica Harnois, lors de la soirée d'ouverture « Accord mets et vins », et assister au dîner de clôture, sous forme d'entretien, avec la championne de boxe, Marie-Eve Dicaire.

100 % des conférences et ateliers offerts reconnus comme formation continue par la RBQ

La CEGQ est fière de souligner que les 38 conférences proposées dans le cadre de son congrès annuel ont toutes été reconnues par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) comme de la formation continue, devenant ainsi un des plus importants événements de formation continue reconnu par la RBQ, avec plus de 38 heures de formation. Cette initiative vise à soutenir et à répondre aux besoins des entrepreneurs généraux membres de la CEGQ afin de poursuivre le développement de leurs compétences et le maintien de leur licence.

« Il s'agit d'un événement majeur de notre industrie, en plus d'être un excellent prétexte pour développer ses compétences et faire des rencontres intéressantes », mentionne Eric Côté, PDG de la CEGQ. « Le congrès était très attendu par nos membres, qui n'ont pu se rassembler en personne depuis deux ans, et c'est rapidement qu'il a affiché complet ! Le congrès de la CEGQ, c'est le plus grand rendez-vous pour les entrepreneurs généraux québécois. »

La CEGQ tient d'ailleurs à remercier chaleureusement tous ses partenaires qui rendent cet événement possible : Santco (partenaire principal), BIM One et Northbridge Assurance (partenaires officiels), Acceo et Graitec (partenaires supporteurs), ainsi que tous les commanditaires de cette 26e édition.

Pour découvrir l'ensemble de la programmation et des activités de cette année, visitez le site dédié au Congrès 2023 : congres.cegq.com

À propos de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

Fondée en 1996, la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ) a pour mission de défendre les intérêts des entrepreneurs généraux et de l'industrie de la construction par sa contribution au développement du Québec, notamment sur les plans économique et durable. Depuis plus de 25 ans, la CEGQ sensibilise au rôle essentiel des entrepreneurs généraux dans la réalisation de projets structurants -- principalement dans le secteur ICI (industriel, commercial et institutionnel) --, et soutient de manière proactive les entrepreneurs généraux dans la réalisation d'ouvrages de qualités, dans l'amélioration de leur performance et de leur productivité. Pour plus d'information, visitez : www.cegq.com.

