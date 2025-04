/R E P R I S E -- 16e campagne SAQ au profit de Banques alimentaires du Québec (BAQ) - Ensemble, redonnons à Banques alimentaires du Québec/

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le contexte économique a des répercussions dans de nombreux foyers. Même si certains se croyaient à l'abri des secousses, plusieurs doivent aujourd'hui faire face à l'improbable. C'est pour combler leurs besoins et celui des milliers de familles que la SAQ fait appel à ses clients pour tendre la main et offrir un soutien à ces milliers de Québécois qui sont aussi nos voisins, nos amis, nos collègues ou des membres de la famille. Du 10 au 20 avril, deux repas seront remis à Banques alimentaires du Québec pour chaque produit Origine Québec vendu. Les clients qui désirent contribuer davantage pourront aussi verser un don à BAQ à la caisse.

Des demandes en constante évolution

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire présente des profils différents, étonnants.

Une augmentation de 1 million de demandes alimentaires répondues chaque mois depuis 2021 pour atteindre 2,9 millions

556 018 personnes uniques aidées à travers tous les services par mois

47% des ménages aidés sont des familles avec enfants. Il y a eu une augmentation de 43 000 enfants aidés depuis 2021.

Campagne SAQ au profit des BAQ: une remise de 2 631 469$ pour 2024

Au cours de l'année 2024, la SAQ a mené trois campagnes au profit de BAQ dans son réseau de succursale auprès de ses clients. Les sommes amassées, ajoutées aux profits générés par la vente des boîtes cadeaux effectuée tout au cours de l'année, cumulent un montant de 2 631 469$ versés à BAQ. Au total, depuis le début de ce partenariat, grâce à la généreuse contribution de ses clients et de ses employés, la SAQ a versé plus de 20 millions de dollars à BAQ. D'ailleurs, cette année, BAQ ont remis le titre de plus grand donateur monétaire à la SAQ pour son soutien indéfectible et ses campagnes exceptionnelles depuis 16 ans.

Sans nourriture, ce n'est pas pareil!

On le sait, les moments festifs ne riment pas avec abondance et gourmandise pour tout le monde! Pour nous rappeler cette réalité, une nouvelle campagne a été mise en branle cette année sous le thème Sans nourriture, ce n'est pas pareil!

C'est en 2011, alors que le réseau de BAQ avait lancé un signal d'alarme en raison d'un manque criant de ressources, que la SAQ a constaté l'ampleur des besoins à combler et qu'elle a fait de l'aide alimentaire sa grande cause d'entreprise.

Aussi, depuis plus de 15 ans maintenant, la SAQ est partenaire de la Tablée des chefs, et plus récemment, elle s'est impliquée dans l'arrondissement où se trouve son siège social, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, avec la Cuisine collective Hochelaga- Maisonneuve (CCHM). Avec cet organisme bien enraciné dans le secteur, nous avons contribué à la mise en place d'un potager urbain et d'une imposante serre qui est en activité plus de 10 mois par année et dont les récoltes, tant du potager que de la serre, sont entièrement dédiées à nourrir les gens du quartier de notre arrondissement.

Pour en savoir plus sur ces initiatives, écoutez ces épisodes de notre balado Sous le bouchon La CCHM : Cultiver l'entraide, Les Banques alimentaires du Québec et Partenariats de cœur.

À propos du réseau de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 556 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

