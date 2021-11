/R E P E A T -- Cadillac Fairview lance une innovation en matière de paiement avec sa nouvelle carte-cadeau numérique pour les principales applications de portefeuille mobile/

Les Canadiens d'un océan à l'autre ont maintenant la possibilité d'acheter et de recevoir des cartes-cadeaux numériques CF pour leurs amis et les membres de leur famille grâce à la nouvelle carte-cadeau CF carte SHOPPING! Mastercard MD par l'intermédiaire de l'application LiVE par CF. Cette carte prépayée à chargement unique peut être achetée sur le site cflacarteshopping.ca et être utilisée avec les principales applications mobiles de portefeuille numérique, dont Apple Pay MD et Google Pay MD , pour une expérience de paiement sûre, sécuritaire, durable et sans contact dans tous les centres commerciaux de CF. Pour mieux répondre aux besoins des Canadiens, CF permettra également aux consommateurs de lier des cartes-cadeaux CF physiques à l'application afin qu'ils puissent accéder facilement au solde des cartes.

« Nous avons d'abord lancé l'application LiVE par CF pour les Canadiens en juin 2020 afin de permettre à nos clients d'accéder au répertoire des centres commerciaux et de découvrir nos produits, a déclaré Jose Ribau, vice-président directeur à la stratégie numérique et à l'innovation, Cadillac Fairview. Cette évolution de notre programme de cartes-cadeaux nous aide à offrir les paiements sans contact pratiques et sécuritaires auxquels s'attendent les consommateurs, surtout en prévision de la période des Fêtes et par la suite. »

Le lancement de la carte-cadeau CF carte SHOPPING! Mastercard est appuyé par un partenariat avec Mastercard et EML Payments, entre autres participants. Chaque partenaire apporte une offre et une capacité uniques aux consommateurs, en fournissant des produits de premier plan pour atténuer les points de tension qui accompagnent souvent les expériences de magasinage courantes.

« Dans le monde branché d'aujourd'hui, les consommateurs recherchent des options de paiement qui sont à la fois transparentes et sécuritaires, a déclaré Sohil Tiwari, premier vice-président au développement des marchés, Canada, Mastercard. Propulsée par la technologie de segmentation en unités de Mastercard, la carte-cadeau CF carte SHOPPING! Mastercard permettra aux clients de CF de transformer de façon sécuritaire tout appareil mobile connecté en dispositif de paiement, proposant ainsi aux Canadiens un moyen plus facile et plus pratique d'offrir des cadeaux et de faire des achats dans les centres commerciaux de CF. »

La technologie de segmentation en unités de Mastercard offre une sécurité supplémentaire aux titulaires de carte en remplaçant un numéro de carte physique ou virtuelle par un jeton unique qui est inutile pour les fraudeurs puisqu'il ne peut être utilisé que par le commerçant l'ayant demandé.

Les clients auront maintenant la possibilité d'acheter, d'envoyer et d'utiliser leurs cartes-cadeaux directement à partir de l'application LiVE par CF en quelques étapes seulement, peu importe où ils se trouvent. Les entreprises clientes peuvent aussi acheter des cartes-cadeaux numériques en vrac pour les envoyer à leurs clients et à leurs employés partout au Canada.

« Lorsque CF a approché EML pour lui demander de prendre en charge la gestion du programme de cartes-cadeaux en tant que principale fonctionnalité de l'application LiVE par CF, nous savions que quelque chose de formidable se profilait à l'horizon », a déclaré Ailie Kofoid, chef de la direction, Amériques, EML. « Grâce à sa plateforme novatrice, notre équipe, qui compte plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des paiements, aide les entreprises comme CF à créer des expériences client attrayantes partout où l'argent circule. Nous sommes ravis de partager notre expertise au profit des clients et de la communauté fidèle de CF. »

Des fonctionnalités améliorées qui rehaussent l'application LiVE par CF

L'annonce d'aujourd'hui est un élément important de la démarche LiVE par CF visant à offrir une expérience de magasinage personnalisée dans les centres commerciaux de CF. En chargeant la carte-cadeau dans leur application LiVE par CF, les consommateurs pourront accéder à des fonctionnalités exclusives, y compris la capacité de suivre leur solde en temps réel, d'établir leur liste d'achats, de recevoir des recommandations dynamiques de magasins, de restaurants et de produits basées sur leurs activités dans l'application, et d'être informés des nouvelles offres de leurs détaillants préférés.

Au cours de la dernière année, LiVE par CF a inauguré d'autres fonctionnalités uniques, notamment les suivantes :

Itinéraires avec plusieurs arrêts et navigation optimisée : Les clients peuvent créer leur propre itinéraire de magasinage en plusieurs étapes dans LiVE par CF et laisser l'application réordonner leurs arrêts pour un trajet plus court, ou maximiser l'accessibilité en évitant les escaliers et les escaliers mécaniques.

: Les clients peuvent créer leur propre itinéraire de magasinage en plusieurs étapes dans LiVE par CF et laisser l'application réordonner leurs arrêts pour un trajet plus court, ou maximiser l'accessibilité en évitant les escaliers et les escaliers mécaniques. Navigation évitant les foules : Certains secteurs du centre commercial peuvent être plus occupés que d'autres. En tirant parti de données en temps réel, l'application permet aux clients d'utiliser l'itinéraire le moins achalandé.

: Certains secteurs du centre commercial peuvent être plus occupés que d'autres. En tirant parti de données en temps réel, l'application permet aux clients d'utiliser l'itinéraire le moins achalandé. Recherche et recommandations de produits : En utilisant l'application, les clients peuvent recevoir des recommandations dynamiques de magasins, de restaurants et de produits en fonction de leurs préférences.

Pour en savoir plus, consultez le site liveparcf.com.

L'application LiVE par CF prend en charge les 18 centres commerciaux de CF au Canada et peut être téléchargée en français et en anglais par les utilisateurs d'iOS et d'Android.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui exploite et développe des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier plan. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir un impact positif sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Renseignez-vous davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

À propos de Ravel par CF



Ravel par CF concentrera ses efforts en vue d'éliminer les irritants de l'expérience de magasinage dans les commerces de détail, afin d'exploiter tout le potentiel de l'espace physique et de l'expérience client dans certains des actifs immobiliers commerciaux les plus importants du monde. Ravel travaille avec des leaders établis et des nouveaux venus au sein des écosystèmes du commerce de détail, du marketing et de la technologie afin d'élaborer une plateforme d'innovation axée sur le numérique qui mettra en relation les gens, les espaces et les données.

À propos de Mastercard (NYSE:MA)

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. En utilisant des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Notre quotient de décence, ou QD, guide notre culture et tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Grâce à nos liens avec plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

À propos d'EML Payments

EML offre une plateforme de solutions de paiement innovante qui aide les entreprises du monde entier à créer des expériences client formidables. Partout où l'argent circule, notre technologie agile peut propulser le processus de paiement de manière à ce que l'argent puisse être acheminé rapidement, facilement et en toute sécurité. Nous proposons une gestion de programme de premier plan et une expertise hautement qualifiée en matière de paiements pour créer des solutions personnalisables offrant de nombreuses fonctionnalités pour les entreprises, les marques et leurs clients. Venez explorer les nombreuses possibilités offertes par notre plateforme en nous rendant visite à l'adresse suivante : EMLPayments.com

