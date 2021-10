ILUMYA est le premier inhibiteur de l'IL-23p19 à avoir fait l'objet d'une étude de cinq ans basée sur une analyse groupée de deux études d'extension de phase 3 sur l'efficacité et l'innocuité du psoriasis en plaques modéré à sévère.

Les résultats de l'étude quant à l'ILUMYA ont démontré que les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère ont pu maintenir des taux constants et élevés de netteté cutanée et un profil d'innocuité durable pendant une période de cinq ans de traitement continu. Au Canada , certains patients ayant participé à l'étude ont déclaré avoir encore une peau sans psoriasis huit ans plus tard.

ILUMYA est indiqué pour le traitement des adultes atteints du psoriasis en plaques modéré à sévère, qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie. La dose recommandée d'ILUMYA est de 100 mg par injection sous-cutanée aux semaines 0 et 4, et toutes les 12 semaines par la suite. Ce traitement permet donc aux patients liberté et latitude.

MUMBAI, India et BRAMPTON, ON, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Sun Pharma Canada Inc, une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceuticals Industries Limited (Reuters : SUN.BO) (Bloomberg : SUNP IN) (NSE : SUNPHARMA) (BSE : 524715), « Sun Pharma », y compris ses filiales ou sociétés associées) est heureuse d'annoncer que PrILUMYAMC (tildrakizumab pour injection), un traitement pour les adultes canadiens atteints du psoriasis en plaques modéré à sévère est maintenant offert au Canada.

« Nous sommes ravis de présenter cet important traitement biologique aux Canadiens atteints de cette maladie courante, inhibante et souvent négligée. Ce lancement s'avère une étape importante pour Sun Pharma, au moment où nous élargissons notre portefeuille de dermatologie au Canada », a déclaré Abhay Gandhi, PDG de Sun Pharma en Amérique du Nord. « Après cinq ans de traitement efficace du psoriasis en plaques modéré à sévère, ILUMYA prouve notre engagement à fournir des médicaments innovants, permettant de soutenir le mode de vie des patients et à offrir un choix aux médecins. »

Le psoriasis en plaques est une maladie inflammatoire chronique qui apparaît sous forme de plaques rouges sur la peau dont les rebords sont parfois soulevés, recouvertes de squames friables de couleur blanc argenté qui peuvent se détacher en flocons et saigner. Un million de Canadiens souffrent du psoriasis.i Le psoriasis en plaques modéré à sévère touche environ 35 % des patients.ii L'un des principaux problèmes est que de nombreux traitements cessent d'agir après un certain temps, ce qui cause une réapparition des symptômes. La durabilité d'un traitement à long terme est un besoin non comblé chez de nombreux patients.

« Avec le psoriasis en plaques modéré à sévère, il peut être difficile de se sentir bien dans sa peau et la recherche d'un traitement efficace peut présenter autant de difficultés que la maladie elle-même », a déclaré la Dre Melinda Gooderham, dermatologue et directrice médicale certifiée au SKiN Centre for Dermatology à Peterborough, en Ontario. « Nos patients ont besoin d'options pour un traitement efficace, durable et continu au Canada et ILUMYA aidera à répondre à ce besoin. »

Dans une revue à comité de lecture par des pairs, les analyses regroupées des deux essais reSURFACE 1 et reSURFACE 2 montrent que la majorité des patients traités avec ILUMYA ont conservé une réponse et un profil d'innocuité rassurant pendant 5 ans de traitement.

Chez les patients traités avec une dose de 100 mg d'ILUMYA, près de neuf patients sur dix ont conservé une réponse jusqu'à la cinquième année.iii La dose de 100 mg d'ILUMYA a été bien tolérée pendant les essais de phase 3. Les trois effets indésirables qui sont survenus plus fréquemment que pour le placebo et au moins dans 1 % des essais cliniques étaient les infections des voies respiratoires supérieures (15,1 % contre 12,3 %), les réactions au point d'injection (3,9 % contre 2,6 %) et les maux de tête (3,2 % contre 2,9 %).iv

Au Canada, certains patients ayant participé à l'étude ont déclaré avoir encore une peau sans psoriasis huit ans plus tard.

« J'ai des patients qui ont été traités avec ILUMYA au cours des huit dernières années et j'ai vu leur peau s'améliorer à des taux élevés de netteté et rester ainsi à long terme. Ainsi, leur vie s'est également améliorée », a ajouté la Dre Gooderham.

« Toute ma vie, j'ai souffert de psoriasis en plaques modéré à sévère. J'ai constamment utilisé des crèmes et des onguents en alternance, qui n'ont jamais fonctionné et n'ont fait qu'augmenter mon stress. Jusqu'à ce que j'entende parler d'ILUMYA, je pensais avoir épuisé mes options de traitement », a souligné Ainsley Leween, un patient atteint de psoriasis. « Depuis que j'ai commencé à utiliser ILUMYA il y a huit ans de cela, mon psoriasis est maîtrisé. »

L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), par l'entremise du Programme commun d'évaluation des médicaments, a favorablement recommandé aux provinces avec lesquelles elle traite de rembourser le médicament ILUMYA, lorsque celui-ci est prescrit par un(e) dermatologue, pour les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.v

À propos du médicament PrILUMYAMC

Le tildrakizumab, le principe actif d'ILUMYA, est un anticorps monoclonal lgG1/k humanisé, conçu pour se lier sélectivement à la sous-unité p19 de l'interleukine-23 (IL-23) et inhiber son interaction avec le récepteur IL-23; ce qui entraîne l'inhibition de la libération de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires. ILUMYA est recommandé pour le traitement des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, qui peuvent recevoir un traitement systémique ou à la photothérapie, au Canada. ILUMYA a également été approuvé pour utilisation aux États-Unis, au Japon et en Australie, et sous le nom de marque ILUMETRI® en Europe.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet à l'adresse suivante : www.sunpharma.com/canada ou encore téléphonez au : 1 (833) 388-0532.

MC - Tous les noms de marque et toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis de non-responsabilité :

Les énoncés du présent « document » décrivant les objectifs, les projections, les estimations, les attentes, les plans ou les prévisions de l'entreprise ou les conditions ou événements de l'industrie peuvent être des « déclarations prospectives » au sens des lois et des règlements en vigueur quant aux valeurs mobilières canadiennes. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives pour refléter les développements ou les circonstances qui surviennent ou l'occurrence de développements ou de circonstances imprévus après la date des présentes.

À propos de Sun Pharma Canada Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited est une entreprise en pleine croissance au Canada, alliant la puissance d'un réseau mondial à des recherches et des soins au niveau local, afin de répondre aux besoins non comblé des patients et des professionnels de la santé canadiens.

Sun Pharma Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited, se concentre sur l'offre de médicaments innovants en dermatologie, proposant un meilleur accès et un meilleur soutien aux patients.

Les patients et les professionnels de la santé sont notre principale préoccupation et la « passion de Sun Pharma est évidente ». L'engagement de Sun Pharma à écouter, à agir et à prendre soin de ses patients signifie que l'équipe est en mesure de répondre à des besoins distincts et de fournir des soins personnalisés, tout en abordant les lacunes importantes quant au traitement et à la qualité de vie.

Sun Pharma offre une vaste gamme de médicaments abordables pour la population canadienne. Avec Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (une filiale de Sun Pharma), ces sociétés complémentaires rassemblent des capacités dans des segments de niche et des créneaux spécialisés, en plus d'avoir une présence dans les 15 principaux produits génériques canadiens.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus grande société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments génériques au monde et la plus grande société pharmaceutique en Inde. Une entreprise verticalement intégrée et une équipe qualifiée lui permettent d'offrir des produits de haute qualité auxquels les clients et les patients font confiance, dans plus de 100 pays à travers le monde, à des coûts abordables. Sa présence mondiale est soutenue par des centres de production répartis sur six continents et approuvés par plusieurs organismes de réglementation, associés à une main-d'œuvre multiculturelle regroupant plus de 50 nationalités. Sun Pharma promeut l'excellence grâce à l'innovation soutenue par de solides capacités de recherche et développement dans plusieurs centres, grâce à des investissements d'environ 6 à 7 % des revenus annuels qui sont consacrés à la recherche et au développement. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet à l'adresse suivante : www.sunpharma.com et nous suivre dans Twitter @SunPharma_Live .

