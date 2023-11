« PAS D'INGÉNIEURS, PAS DE TÉRAWATTHEURES » : LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D'HYDRO-QUÉBEC LANCE UNE VASTE CAMPAGNE DE VALORISATION

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ) lance aujourd'hui une vaste campagne de valorisation de la grande expertise des ingénieurs de la société d'État. Le SPIHQ souligne ainsi l'engagement de ses 2 578 membres qui sont les piliers des projets énergétiques d'envergure au Québec.

Cette nouvelle campagne publicitaire, imaginée par l'agence Upperkut, souligne le rôle capital des ingénieurs dans la réalisation des ambitions énergétiques du Québec. Sous le thème « Les grands projets d'Hydro-Québec reposent sur nos ingénieurs », elle se déploie à travers un large éventail de médias québécois, tant imprimés que numériques.

« Hydro-Québec prévoit doubler sa production d'électricité d'ici 2050. C'est une véritable révolution énergétique qui constitue une source immense de motivation et de fierté pour nos membres. Pour mener à terme ce projet d'envergure, que le SPIHQ appuie, il est essentiel de pouvoir compter sur l'expertise de nos ingénieurs : ils et elles sont les bâtisseurs de notre avenir énergétique et les gardiens de sa durabilité et de son efficacité. Pas d'ingénieurs, pas de térawattheures », a déclaré Nicolas Cloutier, ing., président du Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ).

Le visuel moteur de cette campagne montre un ingénieur en superposition avec un pylône électrique : on établit donc un lien symbolique entre les ingénieurs d'Hydro-Québec et les infrastructures à la source du développement du Québec. On renforce ainsi l'importance d'offrir des conditions de travail de choix aux membres du SPIHQ.

