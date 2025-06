« Parce qu'un soutien continu fait toute la différence » - Les Patro du Québec lancent une campagne de financement unifiée pour soutenir leur mission

Faire du bien. Bien le faire.

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Les Patro du Québec unissent leurs forces pour le lancement d'une campagne de financement visant à les soutenir dans leur mission auprès des communautés locales.

À travers cette campagne qui se déploiera dans les prochains jours, les Patro souhaitent rassembler celles et ceux qui ont contribué à leur mission au fil des années. Chacun, qu'il ait été bénévole, employé, participant ou collaborateur, a joué un rôle essentiel dans le développement et la vitalité des Patro.

Il sera possible de soutenir les Patro dans le cadre de cette campagne en effectuant un don mensuel de 5, 15 ou 30 $, soit en visitant le site www.jedonneenligne.org/lespatro/patro_2025, en contactant directement les Patro par téléphone ou en retournant le coupon reçu par la poste au bureau de la Fondation Patro. Les montants collectés seront ensuite redistribués au Patro désigné par le donateur, garantissant un soutien ciblé et efficace pour chaque établissement.

« Cette campagne est l'occasion de réunir tous ceux qui ont fait partie, à un moment ou un autre, de l'aventure des Patro. Leur engagement, qu'il soit passé, présent ou futur, est ce qui donne vie à nos initiatives et nous permet d'aller encore plus loin. Et nous croyons que c'est unissant nos voix que nous pourrons réaffirmer le rôle essentiel que les Patro assument avec tant de fierté au Québec, et ce, depuis des générations! »

- Les directions des Patro du Québec

Les Patro, présents au sept coins du Québec !

Les 7 Patro du Québec, c'est un réseau de centres communautaires où le sport, le loisir et l'entraide se rencontrent pour créer des lieux chaleureux. Présents à Lévis, Charlesbourg, Beauport, Limoilou, dans le quartier Saint-Sauveur (Québec) ainsi qu'à Jonquière et Villeray (Montréal), les Patro offrent des activités pour tous, peu importe l'âge ou le milieu. L'engagement des Patro : Faire du bien. Bien le faire. Pour plus d'informations, on peut visiter le site Internet du Réseau des Patro à l'adresse patro.ca.

