ONecoute consulte les élèves ontariens du secondaire sur la santé mentale en milieu scolaire

Comme le fait remarquer la Dre Kathy Short, directrice générale de Santé mentale en milieu scolaire Ontario, « l'école est un très bon endroit pour faire la promotion de la santé mentale chez les jeunes, développer des connaissances concernant les compétences socio-émotionnelles, repérer les élèves aux prises avec un problème de santé mentale et leur offrir un soutien précoce. Les élèves affirment avoir quelque chose à dire au sujet de ce qui se passe dans les écoles. C'est ce qui fait la nouveauté de #ONecoute : nous apprendrons directement des élèves du secondaire ce qu'ils désirent savoir au sujet de la santé mentale, comment ils préfèrent obtenir cette information et comment ils souhaitent participer à des initiatives en santé mentale. Ces contributions peuvent nous aider grandement, nous et tous les districts scolaires ontariens, à mieux promouvoir la santé mentale des élèves. »

Le projet #ONecoute sera piloté par Savoir pour agir et tous les protocoles de projet ont été approuvés par le comité d'éthique pour la recherche de l'Université Dalhousie, ce qui permettra de compiler les résultats et de les partager à grande échelle.

Le projet est soutenu par l'Association des élèves conseillers/ères de l'Ontario (OSTA-AECO). Comme le souligne Joel Ndongmi, OSTA-AECO, « Les jeunes veulent en savoir plus sur la santé mentale et la maladie mentale. Ils veulent apprendre comment composer avec le stress, comment reconnaître les moments où les choses partent à la dérive, pour eux-mêmes ou leurs amis. Ils veulent savoir comment ils peuvent aider et ils veulent s'impliquer. #ONecoute est vraiment important, nous pouvons avoir un impact dans ce travail. Nous invitons tous les élèves ontariens du secondaire à exprimer leur point de vue. »

Comme le souligne Short, « les produits, les conférenciers et les ressources conçues pour promouvoir la santé mentale en milieu scolaire sont nombreux, mais ces ressources ne s'appuient pas toutes sur des données probantes, elles ne sont pas toutes créées en collaboration avec les jeunes et compatibles avec le travail systématique déjà réalisé dans les districts scolaires ontariens. Santé mentale en milieu scolaire Ontario s'engage à utiliser des ressources qui sont non seulement fondées sur les données probantes et conçues pour la pratique, mais également axées sur les jeunes. #ONecoute nous aidera à faire entendre la voix des jeunes dans le processus de conception et de sélection des initiatives et ressources pour la promotion et le soutien de la santé mentale au cours des prochaines années. »

« Nos partenaires impliqués dans cette initiative, et dans l'ensemble de la province, sont essentiels au succès de #ONecoute », ajoute Short. « Les équipes affectées à la santé mentale par les conseils scolaires, les organismes de santé mentale au service des enfants et des jeunes, et les autres intervenants des secteurs de l'éducation et de la santé comprennent l'importance de promouvoir la santé mentale en milieu scolaire. Ils reconnaissent la nécessité d'inclure le point de vue des jeunes pour informer et compléter les initiatives de promotion de la santé mentale fondées sur les données probantes. »

#ONecoute comprend un questionnaire en ligne et des forums régionaux. Les groupes actifs en santé mentale sont également invités à proposer leurs propres idées directement à SMHO-SMSO. Pour en savoir plus, visiter la page https://www.wisdom2action.org/hearnowon/.

Questionnaire en ligne #ONecoute

Le questionnaire en ligne sera accessible du 3 juin au 12 juillet. Ce questionnaire portera sur les besoins et les préférences des jeunes en matière de connaissances liées à la santé mentale. Le questionnaire sera accessible à la page https://www.wisdom2action.org/fr/onecoute/

Forums régionaux #ONecoute

Des forums régionaux donneront la chance aux élèves de partager leur réflexion et leurs idées sur la promotion de la santé mentale et la participation étudiante à ces initiatives dans les écoles secondaires ontariennes. Les forums se tiendront à Ottawa, Thunder Bay, London et Toronto. De l'accompagnement en santé mentale sera offert à tous les forums.

Thunder Bay -- samedi 1 juin 2019

-- samedi 1 juin 2019 London -- samedi 1 juin 2019

-- samedi 1 juin 2019 Toronto -- samedi 8 juin 2019

-- samedi 8 juin 2019 Ottawa -- samedi 15 Juin 2019

Les personnes intéressées pourront suivre la discussion sur Twitter : #ONecoute @SMHO_SMSO.

Santé mentale en milieu scolaire Ontario collabore avec les districts scolaires ontariens pour promouvoir la santé mentale en milieu scolaire.

Savoir pour agir est une entreprise sociale nationale qui se consacre à l'engagement des jeunes, la mobilisation de connaissances et la recherche.

OSTA-AECO est le plus important organisme ontarien au service des jeunes en milieu scolaire; il représente approximativement deux millions d'élèves fréquentant les écoles publiques et catholiques de l'Ontario. L'association offre aussi des services de formation professionnelle de niveau international aux conseillers scolaires dans l'ensemble de la province.

À l'attention des médias :

En raison du caractère sensible des sujets abordés, les forums régionaux ne sont pas ouverts aux médias.

SOURCE Santé mentale en milieu scolaire Ontario

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Kathy Short, Ph.D., C.Psych., Directrice, School Mental Health Ontario | Santé mentale en milieu scolaire Ontario, 905-515-8333, KShort@smh-assist.ca ; Joyce Erogun, MPH, Student Engagement Team Lead, School Mental Health Ontario | Santé mentale en milieu scolaire Ontario, 647-667-6548, jerogun@smh-assist.ca ; Andréanne Fleck Saito BSW, RSW, Implementation Coach | Coach de mise en œuvre, School Mental Health Ontario | Santé mentale en milieu scolaire Ontario, aflecksaito@smh-assist.ca (pour entrevues en français) ; Lindsey Keene, Public Affairs Coordinator, Executive Council, OSTA-AECO, 289-356-6949, lindsey.keene@osta-aeco.org (peut communiquer en anglais/français) ; Relations avec les médias : Brian Woodland, APR, BrianInspires, Brian.Woodland@rogers.com, 647-224-0029