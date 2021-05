« On t'offre cette Bud » - la promesse de Budweiser Canada à la dernière ville canadienne en course des séries éliminatoires de la LNH(MD)

TORONTO, le 17 mai 2021 /CNW/ - À l'occasion des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021 et de ce qui sera sûrement une bataille épique entièrement canadienne dans la division Nord Scotia de la LNH ®, Budweiser Canada donne aux amateurs de hockey une autre raison de célébrer: la bière de la victoire pour les fans de la ville gagnante de la division Nord Scotia de la LNH ®, et c'est Budweiser qui payera la note. Quelle meilleure façon de célébrer la meilleure équipe au Canada, puis avec la bière la plus vendue au Canada?

Au début de la saison 2021 de la LNHMD, Budweiser Canada s'est engagée à livrer son emblématique Lumière de but de 20 pieds à la ville gagnante de la division Nord, histoire de couronner la ville et ses habitants, Rois du Nord. Avec les séries de matchs qui confronteront Toronto c. Montréal et Edmonton c. Winnipeg, nous approchons du couronnement du vainqueur, et ce, avec un symbole de célébration emblématique pour encourager son équipe favorite vers la finale, sans oublier la chance que les partisans ont maintenant de célébrer avec une Budweiser bien froide*.

« Budweiser et le hockey vont de pair, et, au cours d'une saison comparable à nulle autre, nous avons pensé à organiser une célébration monumentale pour marquer le couronnement du Roi du Nord », a déclaré Mike d'Agostini, directeur du marketing de Budweiser. « Bien que nous ne soyons pas en mesure de nous réunir et d'encourager nos équipes préférées en personne, nous espérons qu'avec la livraison de notre légendaire Lumière de but et d'une Budweiser, nous offrirons aux amateurs de hockey canadiens la chance de lever leur verre en l'honneur de notre sport national. »

Depuis près de dix ans, Budweiser appuie le hockey au Canada et ses amateurs à tous les niveaux. Au moment où une équipe canadienne en titre poursuit sa quête vers un championnat de la coupe Stanley, Budweiser est fière de continuer à rallier les partisans au nom de notre passion commune pour ce sport.

*Les fans de la ville gagnante qui ont l'âge légal pour boire pourront s'inscrire en ligne pour obtenir une carte-cadeau prépayée de 5 $ (pour une durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks), gracieuseté de Budweiser Canada.

