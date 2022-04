« On est tous le porte-bonheur de quelqu'un » : lancement de la première capsule de la Fondation RÉA mettant en vedette Réal Béland

MONTREAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation RÉA et ses partenaires donnent aujourd'hui le coup d'envoi d'un grand mouvement d'engagement et de solidarité intitulé « On est tous le porte-bonheur de quelqu'un ». Cette campagne d'envergure à laquelle participe Réal Béland, artiste québécois bien connu du grand public, a pour objectif de rappeler la grande importance de la réadaptation en déficience physique au Québec, car aujourd'hui, plus d'un million de Québécois.es de 15 ans et plus, représentant 16% de la population, vivent avec une incapacité.