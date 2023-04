MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Novacap, un chef de file nord-américain du capital-investissement, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec Static Media. L'entreprise établie à Indianapolis, détient et gère un portefeuille de plateformes de médias numériques distinctives proposant du contenu dans les secteurs de l'alimentation, de l'art de vivre, des médias et du divertissement.

Cette transaction marque la troisième acquisition par le fonds TMT VI de Novacap.

Fondée en 2012 par Reggie Renner et Mike Langin, Static Media a débuté en tant que moteur de recommandation de contenu sous le nom de ZergNet. En 2019, s'appuyant sur ZergNet, l'entreprise a commencé à orienter ses efforts vers le développement de ses propres activités dans le domaine des médias numériques, en créant des plateformes telles que Looper et Mashed. Depuis lors, Static Media a non seulement développé d'autres propriétés, mais a aussi acquis plusieurs autres, telles que Tasting Table, Glam, Women.com et The Daily Meal. Grâce à l'exploitation de sa plateforme technologique, l'entreprise a pu faire évoluer son portefeuille et renforcer sa présence en ligne.

Aujourd'hui, Static Media compte plus de 100 millions de visites mensuelles sur son site web, 20 millions d'abonnés sur YouTube, 15 millions d'adeptes sur Facebook et 8 millions d'abonnés sur Snapchat pour l'ensemble de ses marques.

Le partenariat avec Novacap renforce davantage la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise visant à développer son leadership en matière de contenu, aussi bien dans les domaines existants que dans de nouveaux secteurs. Static Media continuera de tirer parti de sa technologie exclusive pour soutenir la création de contenu et déployer les stratégies de commercialisation.

"Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Static Media et de contribuer de manière significative à sa croissance. Le parcours exceptionnel de Static Media en matière d'innovation dans l'industrie des médias numériques témoigne de ses compétences et de son expertise. Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser notre mission commune, qui est de propulser la croissance de Static Media pour en faire un leader du marché des médias numériques,'' a déclaré Pascal Tremblay, Président et chef de la direction de Novacap.

"Nous sommes très fiers de l'entreprise que nous avons bâtie au cours de la dernière décennie. Depuis la fondation de Static Media, notre objectif a toujours été de bâtir une plateforme de médias numériques évolutive, viable, et moderne, tout en maintenant une culture entrepreneuriale", a déclaré Reggie Renner, président-directeur général et co-fondateur de Static Media. "Nous sommes très fiers du chemin parcouru dans l'expansion de notre portefeuille de propriétés détenues et exploitées dans une grande variété de secteurs à fort taux d'engagement. Avec Novacap, nous entamerons un nouveau chapitre et accélérerons notre croissance en développant nos marques existantes et en en ajoutant de nouvelles grâce à des stratégies de fusion et d'acquisition."

Reggie et son équipe ont accompli un travail exceptionnel ces dernières années en transformant Static Media en une plateforme de médias numériques impressionnante, a souligné Samuel Nasso, vice-président principal chez Novacap. Il a ajouté : "Le partenariat avec Static Media permet à Novacap de soutenir activement le parcours de croissance remarquable qu'a établi l'entreprise. La demande de contenu numérique connaît une croissance rapide, et nous sommes persuadés qu'en tirant parti de l'expertise notable de Static Media en termes d'innovation et de mise à l'échelle, nous pourrons accélérer davantage leur développement et renforcer leur position de leader sur le marché."

Conseillers

Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif de Novacap.

Foley & Lardner LLP a été le conseiller juridique de Novacap.

Moelis & Company LLP a agi en tant que conseiller financier exclusif de Static Media.

Lowenstein Sandler LLP a été le conseiller juridique de Static Media.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de Static Media

Fondée en 2012, Static Media est une entreprise de premier plan qui œuvre dans le domaine des médias numériques. Aujourd'hui, la société détient et gère dix-neuf marques distinctes, atteignant un auditoire de plus de 100 millions de visiteurs par mois. Forte d'une présence numérique considérable, les chaînes de Static Media proposent une grande diversité de sujets grâce à des actualités en direct, des informations exclusives, des entretiens inédits et des recommandations d'experts.

Le siège social de l'entreprise est situé à Indianapolis, Indiana. Comptant plus de 230 collaborateurs, les équipes éditoriales et créatives constituent la majorité de la main-d'œuvre. Cette équipe décentralisée conçoit et diffuse du contenu de qualité à travers l'ensemble de ses marques.

