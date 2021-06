Nous sommes horrifiés par cette découverte de restes humains d'enfants. Les familles et les Premières Nations de partout au pays parlent depuis longtemps d'enfants qui sont allés dans les pensionnats autochtones et qui ne sont jamais rentrés chez eux. On ne les croyait pas. La découverte récente des restes humains de 215 ENFANTS démontre à quel point la vérité a été ignorée et niée pendant longtemps. Il est grand temps que le Canada écoute avec ouverture, sincérité et respect les expériences vécues et les vérités des survivants. Il est grand temps que les Canadiens exigent des réponses de leur gouvernement et de leurs communautés religieuses afin de savoir pourquoi il y a des fosses communes cachées d'enfants des Premières Nations. Les Canadiens doivent exiger des comptes pour les mauvais traitements et les décès d'enfants autochtones.