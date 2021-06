﻿ NOIR FUTUR / NOIR CULTURE - La Fondation Dynastie lance la Création des Prix Médias Dynastie et la 6e édition du Gala Dynastie

Le manque de représentativité dans les médias a longuement été décrié ces dernières années. L'émergence de diverses plateformes (émissions, séries web, blogues, podcasts, etc.) est venue pallier cette absence de diversité, où plusieurs personnalités, chroniqueurs.euses et journalistes issus des communautés noires explorent des sujets et des thèmes qui les interpellent : le racisme, la santé mentale, la justice sociale, les enjeux politiques et la culture. Leur présence dans la sphère médiatique démontre combien la pluralité des voix est nécessaire pour exposer différentes perspectives et points de vue sur des sujets d'actualité. Sous le thème Noir Futur, les prix Médias Dynastie visent à reconnaître et célébrer l'excellence de ces professionnels qui persistent et signent en créant du contenu pertinent et innovateur.

« La sous-représentation des minorités dans les médias et les milieux culturels au Québec ne date pas d'hier. Notre but ultime est de faire rayonner la diversité et sensibiliser le public sur les enjeux entourant la représentativité dans le milieu médiatique. », a déclaré Carla Beauvais, co-fondatrice de la Fondation Dynastie.

Dix prix seront attribués . Voir la liste des catégories ici :

https://www.prixmediasdynastie.com/6e-edition/categories-et-ponderation

Gala Dynastie

Noir culture : célébrer la culture noire sous toutes ses formes

Depuis 2017, le Gala Dynastie vient consacrer le talent et l'excellence des artisans des milieux culturels et artistiques issus des communautés noires francophones et anglophones du Québec. Cette grande célébration qui clôture le Mois de l'histoire des Noirs, en est à sa 6e édition. Sous le thème Noir Culture, le Gala Dynastie honorera des personnalités dans une dizaine de catégories. https://www.galadynastie.com/6e-edition/categories-et-ponderation

La période de soumission des candidatures est ouverte

Toute personne issue des communautés noires ayant des réalisations comprises durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 peut soumettre une candidature dans l'une ou plusieurs des catégories des Prix Médias Dynastie et du Gala Dynastie. Les projets ou les réalisations soumises doivent avoir fait l'objet d'une mise en marché ou avoir connu un rayonnement notable au Québec et / ou à l'échelle internationale. La date limite de soumission des candidatures pour les Prix Médias Dynastie et le Gala Dynastie est le 13 août 2021.

Pour connaître tous les détails au sujet des catégories de prix ainsi que le processus de soumission des candidatures, visitez le site Internet galadynastie.com et le prixmediasdynastie.com

À propos de la Fondation Dynastie

La Fondation Dynastie, qui a vu le jour en 2016, milite activement pour favoriser la diversité et l'inclusion dans le milieu des arts, de la culture et des médias. Par l'entremise de différentes initiatives de médiation culturelle, elle aborde les enjeux de la diversité et propose des actions pour réduire les disparités au niveau de la représentativité des communautés noires dans le secteur culturel.

www.fondationdynastie.com

SOURCE Fondation Dynastie

Renseignements: Relations Médias : Raison d'être Média, Alex Nitsiou, [email protected], 514-443-3731