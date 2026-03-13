BARCELONE, Espagne, 13 mars 2026 /CNW/ - Au MWC 2026, Andy Hicks, analyste principal pour GlobalData, a publié le livre blanc Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications (Réinventer la voix : un noyau vocal convergent, fondé sur l'IA et multimodal pour la prochaine génération de télécommunications) Le livre blanc souligne l'importance d'un réseau vocal entièrement convergent à l'ère de l'IA, permettant aux opérateurs d'innover et d'accroître la valeur des services vocaux.

Au MWC 2026, Andy Hicks publie un livre blanc sur l’évolution vocale (PRNewsfoto/GlobalData)

Réseau vocal entièrement convergent : le choix optimal pour les opérateurs qui gèrent des réseaux sur plusieurs générations

À mesure que la 5G-A s'accélère, l'évolution des normes de réseau mondiales demeure inégale. Malgré la fin de vie prochaine des réseaux 2G et 3G, certains opérateurs doivent les entretenir pour soutenir les services essentiels comme la communication M2M et l'itinérance internationale. Dans ce contexte, un réseau vocal entièrement convergent capable de gérer les services 2G, 3G, 4G et 5G devient essentiel pour les opérateurs. Un tel réseau permet de relever les défis opérationnels liés au cycle de vie et prépare le terrain pour une évolution future sans heurt.

Face au mouvement mondial vers la conteneurisation, une architecture entièrement convergente facilite le passage des machines virtuelles aux conteneurs. Cette approche permet aux opérateurs de réduire leur coût total de possession tout en assurant une innovation continue et des mises à jour agiles des services vocaux.

IA + voix : transformer la valeur vocale des opérateurs en trois étapes

L'évolution rapide de l'IA offre de nouvelles possibilités d'innovation en matière de services vocaux. Andy Hicks estime que l'intégration profonde de l'IA et de la voix peut passer par trois étapes clés.

Premièrement, l'intelligence artificielle est utilisée pour améliorer l'expérience d'appel de base et créer un avantage concurrentiel par rapport aux applications OTT. Parmi les exemples classiques, citons la suppression intelligente du bruit et l'immersion sonore spatiale améliorée, élevant les appels à un niveau de communication plus sophistiqué.

Ensuite, l'IA est intégrée aux canaux audio pour introduire des fonctionnalités innovantes comme la traduction en temps réel et les résumés d'appels intelligents. Ces services n'imposent pas d'exigences supplémentaires aux terminaux. Les opérateurs peuvent rapidement déployer ces services pour obtenir un avantage considérable en matière d'innovations vocales fondées sur l'IA.

Enfin, l'intelligence artificielle est intégrée aux canaux vidéo et de données pour faire progresser l'innovation vocale vers un mode multimodal, ce qui permet de proposer des services comme l'assistance interactive à la clientèle et une assistance médicale, et de réaliser le concept de Call-as-a-Service.

Andy Hicks a souligné que les opérateurs devraient profiter des opportunités que présente l'IA. En tirant parti d'un réseau vocal entièrement convergent, ils peuvent favoriser l'innovation dans les services et remettre la valeur fondamentale des services vocaux au cœur de la démarche, grâce aux deux avancées de la 5G-A et de l'IA.

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SOURCE GlobalData

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