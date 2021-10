SÉOUL, Corée du Sud et WASHINGTON, 19 octobre 2021 /CNW/ - La marque de jouets Mecard, qui est développée avec une technologie brevetée appartenant à la société coréenne de jouets Choirock Contents Company Co., Ltd. (chef de la direction : Jong-il Choi), a eu gain de cause dans un appel interjeté aux États-Unis par Spin Master, Ltd., une entreprise canadienne de jouets. Cette victoire mettra probablement fin à une série de différends en matière de brevets internationaux entre les deux entreprises.

Le 12 octobre 2021, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé les décisions écrites finales du Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des États-Unis qui ont invalidé toutes les réclamations contestées concernant trois brevets « Bakugan » détenus par Spin Master dans le cadre des requêtes d'examen inter partes déposées par Choirock. Le PTAB et le circuit fédéral ont convenu avec Choirock que les brevets de Spin Master sont invalides.

En 2018, Spin Master a poursuivi une entreprise américaine de jouets, Mattel, Inc., aux États-Unis, au Canada et en Australie, entre autres, alléguant que les jouets Mecard violaient les brevets « Bakugan » de Spin Master. Mattel distribuait des jouets Mecard dans ces pays grâce à sa licence obtenue de Choirock. Malgré les décisions du PTAB qui ont invalidé ses brevets « Bakugan », Spin Master a continué d'entraver l'entrée de Mecard sur le marché mondial en interjetant appel des décisions du PTAB auprès du circuit fédéral. Le litige prolongé de Spin Master contre Choirock a fait obstacle à l'entreprise Mecard de Choirock pendant de nombreuses années, et il a aussi fait en sorte que Choirock a dépensé énormément d'argent en défense.

En plus de sa victoire aux États-Unis, Choirock a remporté tous ses autres litiges de brevets mondiaux avec Spin Master en Chine et en Europe. Un tribunal italien (Union européenne) et la Cour suprême de Chine ont également statué que le brevet européen de Spin Master porte sur un procédé non brevetable et que les jouets Mecard ne violent pas le brevet chinois de Spin Master, respectivement. Ces décisions ont effectivement mis fin aux luttes juridiques des parties en Chine et dans l'Union européenne. La récente décision du circuit fédéral aux États-Unis a reconfirmé que les brevets « Bakugan » de Spin Master n'ont pas la brevetabilité parce qu'ils ne sont rien de plus qu'une combinaison de technologies de jouets déjà développées ou connues.

Après avoir réussi à lever l'obstacle de Spin Master à l'égard de l'entreprise de jouets mondiale de Choirock, la marque Mecard est maintenant susceptible de devenir plus dominante sur le marché des jouets avec l'ajout de son dernier produit, MecardBall. Inspiré par un jeu de billes traditionnel et populaire en Corée, MecardBall utilise une technique de pointe pour transformer instantanément un jouet et le faire passer de voiture à robot lorsqu'il capture une bille en mode voiture. MecardBall poursuit le succès de TurningMecard.

Choirock possède les droits de propriété intellectuelle associés à la marque Mecard. Choirock a annoncé : « Grâce à notre récente victoire quant à l'appel aux États-Unis, nous avons réussi à surmonter tous les obstacles juridiques dressés par Spin Master. Mecard a reçu le prix "The Best Selling Toy in Korea" (le jouet meilleur vendeur en Corée) certifié par le Korea Record Institute, et propose diverses gammes de produits. Avec l'ajout de MecardBall, qui attire déjà l'attention de l'industrie du jouet, l'entreprise accélérera son plan de lancement de Mecard sur le marché mondial et s'attend à une réponse positive de l'industrie. »

L'entreprise espère que la marque Mecard pourra faire connaître la culture du jeu et les jeux traditionnels de la Corée dans le monde, à l'instar de « Squid Game », une série dramatique diffusée sur Netflix. La marque Mecard est semblable à « Squid Game » en ce sens que Mecard applique la culture du jeu et les jeux de la Corée depuis sa création.

